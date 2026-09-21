Tráiler queda atorado entre cables de la CFE y deja sin luz a una familia en Playa del Carmen

Un tráiler que aparentemente se salió de su ruta, terminó atorado esta mañana entre el cableado de líneas telefónicas y de la CFE en la colonia “El Pedregal” de Playa del Carmen, luego de intentar circular por la calle 38 con avenida 60.

De acuerdo con vecinos de la zona, la pesada unidad enganchó un cable de energía eléctrica, provocando daños materiales dejando a la familia sin servicio de electricidad.

La situación generó la intervención de elementos de Tránsito Municipal, quienes detuvieron al conductor en el mismo sitio donde ocurrieron los hechos.

Según los primeros reportes de las autoridades policiales, el chofer presuntamente dijo desconocer la ruta y se internó en esta zona habitacional, donde la gran cantidad de cables instalados están a baja altura lo que complicó el paso de la pesada unidad.

Por fortuna no se reportaron lesionados luego del corte de suministro eléctrico al ser arrancados los cables. En tanto, las autoridades municipales ya realizan las investigaciones.