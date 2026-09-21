Ana Paty Peralta presentará su Segundo Informe entre obras viales inconclusas y rezagos en Cancún

Hoy, Ana Patricia Peralta de la Peña presentará su Segundo Informe de Gobierno al frente del Ayuntamiento de Benito Juárez, en un escenario donde los reportes municipales y estatales evidencian obras viales inconclusas, rezagos en movilidad, semáforos sin sincronizar, basureros clandestinos reincidentes y una alta incidencia delictiva.

Para el 2026, el Cabildo aprobó un presupuesto de 8 mil 253 millones de pesos, superior a los 7 mil 636 millones del 2025. Pese a que la administración anunció incrementos en seguridad, servicios y un Programa de Inversión Anual en obra pública que alcanzó 748 millones, con una proyección cercana a mil millones en el año.

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Al cierre del segundo año de Gobierno, de acuerdo con la autoridad municipal, las dos obras emblemáticas de movilidad registraban avances parciales: la remodelación de la avenida 135 reportaba un 44% de avance y la avenida Nazaret un 47, abarcando una intervención de 14 kilómetros lineales (30 en ambos sentidos).

En ordenamiento vial, la reestructuración del cruce de las avenidas Huayacán, 135 y Colegios y la modernización semafórica -anunciadas desde el 2025 con un 27% de avance en septiembre de ese ejercicio- quedaron inconclusas.

A días del informe, el 5 de septiembre, el Ayuntamiento tuvo que poner en marcha el programa “Cancún Fluye” para analizar y sincronizar 178 semáforos en seis zonas, iniciando con apenas 43 en el centro, lo que dejó la modernización integral como un pendiente de la administración.

En el primer semestre del 2026, Cancún registró el 51% de las emergencias estatales; mientras el C5 registró 893 mil 804 llamadas. Hubo mil 440 carpetas de investigación / Especial

En materia de seguridad pública, aunque el Gobierno federal reportó una reducción del 60% en homicidios dolosos en Quintana Roo durante el primer semestre del 2026 respecto al mismo periodo del 2025, Cancún concentró el 51% de las emergencias estatales.

El Centro de Cómputo, Control y Comando registró 893 mil 804 llamadas en el municipio, de las cuales 516 mil 642 fueron improcedentes y solo 319 mil 578 reales.

De 299 mil 816 auxilios despachados, 91 mil 120 fueron falsos y 168 mil 169 correspondieron a solicitudes policiales.

Hasta julio de este año se intervinieron 765 tiraderos, con 207 detenido / Liza Vera

Asimismo, de enero a julio del año 2026, la entidad acumuló 34 mil 440 carpetas de investigación, un incremento del 7.32% frente a las 32 mil 091 del año 2025, sumando 14 mil 063 delitos contra el patrimonio.

Respecto a los servicios urbanos, las Unidades Verdes del Ayuntamiento reportaron haber intervenido en 765 basureros clandestinos hasta julio, con 207 personas detenidas, 45 vehículos remitidos y 755 actas levantadas, cifra que confirma la reaparición constante de desechos en la ciudad.

En transporte público, tras calificar el tema en su comunicación oficial como un problema “olvidado por años”, el Cabildo aprobó en abril pasado ceder sus atribuciones operativas al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), sino trasladando la responsabilidad a la dependencia.

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El balance del segundo año contrasta con el primer informe de la administración, cuando se presumió una inversión de 857.2 millones de pesos en obra pública, 220 mil metros cuadrados de pavimento, 10 cruces seguros y dos ordenamientos viales.

La sesión solemne de hoy confrontará las inversiones y programas anunciados con vialidades saturadas, obras simultáneas a medias, calles deterioradas y servicios deficientes que persisten en el municipio, de acuerdo con reclamos ciudadanos.