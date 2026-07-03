Grupo armado sorprende a trabajadores en carretera Carmen–Puerto Real

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró durante la noche de este jueves tras un violento asalto en las instalaciones de la empresa Baker Hughes, ubicadas sobre la carretera Carmen–Puerto Real, a la altura del kilómetro 14+300, donde un grupo armado sorprendió a los trabajadores de turno.

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes ingresaron por el área de playa, portando armas cortas, con las que sometieron y amenazaron a los empleados, obligándolos a entregar sus pertenencias de valor.

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Durante el atraco, los trabajadores fueron despojados de celulares, carteras, dinero en efectivo y presuntamente obligados a realizar transferencias bancarias. Además, los asaltantes sustrajeron equipos de respiración autónoma utilizados en las labores operativas.

Uno de los empleados logró comunicarse con las autoridades mientras el robo estaba en curso, lo que permitió una rápida respuesta de la Policía Municipal, Policía Estatal y Secretaría de Marina, quienes implementaron un operativo de búsqueda.

Al percatarse de la presencia policial, los delincuentes huyeron por áreas cercanas, abandonando parte del equipo robado y algunas pertenencias esparcidas en el camino.

Las autoridades realizaron recorridos e investigaciones para esclarecer los hechos. Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni se ha confirmado el monto total de lo robado.

Las indagatorias continúan para identificar a los responsables y determinar cómo lograron ingresar a las instalaciones, mientras se mantienen operativos en la zona.