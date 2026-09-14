Asaltan Oxxo en Playa del Carmen; sujeto amenaza con cuchillo a trabajadores y escapa

Un sujeto ingresó a una tienda Oxxo en Playa del Carmen y amenazó a los empleados con un filoso cuchillo, y exigió el dinero, luego del atraco huyó con rumbo desconocido, aunque las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron en la escena y montaron un operativo de búsqueda pero sin obtener resultados.

Una empleada de la tienda sufrió crisis nerviosa durante el atraco a mano armada, aunque no fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

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De acuerdo a datos preliminares, los hechos ocurrieron en la entrada del fraccionamiento Marsella 1 con Avenida Paseo del Mayab de esta ciudad donde un solitario sujeto ingresó a la tienda como cualquier ciudadano a realizar alguna compra.

El presunto agresor sorprendió a los colaboradores de la tienda al ser amenazados por el hombre quien llevaba entre manos un cuchillo al mismo tiempo de exigir que le entregaran el dinero en caja.

Después del atraco y ver que el hombre huyó, los empleados temblorosos pidieron ayuda a las autoridades municipales a través del 911 donde reportaron el asalto a mano armada.

Poco después hicieron presencia oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana donde los trabajadores remaron los hechos, por fortuna no hubo heridos, solo una de las empleadas entró en crisis nerviosa aunque afortunadamente no requirió traslado al hospital.

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Los colaboradores de la tienda de conveniencia explicaron a las autoridades que el hombre entró como cualquier cliente, pero una vez dentro sacó un filoso cuchillo y amenazó a todos, y escapó con facilidad con dinero en efectivo, hasta el momento no se sabe cuánto se llevó el sujeto.

No obstante, la inseguridad en Playa del Carmen se agudizó en los últimos años, ciudadanos piden a las autoridades municipales reforzar la vigilancia policial, invertir en nuevas tecnologías para prevenir a la población.