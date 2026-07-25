Nuevo reporte de humo obliga a evacuar Chedraui en Playa del Carmen; bomberos realizan segunda inspección

Una nueva movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este sábado en la tienda Chedraui ubicada en el cruce de las avenidas Pavo Real y Loros, luego de que se reportara nuevamente la presencia de humo en el área de panadería, situación que obligó a la evacuación preventiva de clientes y trabajadores mientras se realizaban las labores de inspección.

De acuerdo con el reporte de emergencia, personal del establecimiento detectó una intensa concentración de humo al interior de la sucursal, por lo que se solicitó la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil. Como medida preventiva, el inmueble fue desalojado para permitir el ingreso de los equipos de auxilio y descartar riesgos para quienes se encontraban en el lugar.

El incidente ocurrió apenas unas horas después de un primer reporte registrado durante la madrugada de este mismo sábado. En esa ocasión, Bomberos acudieron tras recibir el aviso de un posible incendio dentro de la tienda. Luego de la revisión correspondiente, de manera preliminar se estableció que el humo había sido provocado por pan que se quemó en uno de los hornos del área de panadería, sin que el hecho derivara en un incendio de mayores dimensiones.

Sin embargo, alrededor de las 8:00 horas volvió a registrarse una acumulación de humo en la misma zona, lo que originó una segunda llamada al número de emergencias y el despliegue de unidades de rescate.

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Durante la inspección realizada por los cuerpos de auxilio, una de las líneas de investigación apunta a una posible falla mecánica en uno de los hornos utilizados para la elaboración de pan. De manera preliminar, se considera que dicha avería podría estar provocando el sobrecalentamiento de los productos, ocasionando que continúen quemándose y generando humo de manera recurrente.

Mientras se desarrollaban las maniobras de revisión, el acceso a la tienda permaneció restringido para evitar el ingreso de clientes y facilitar las labores de los elementos de emergencia. El personal operativo verificó las condiciones del inmueble, así como el funcionamiento del sistema de ventilación y del equipo utilizado en el área de panadería.

No se reportaron personas lesionadas, intoxicadas o con necesidad de traslado a un hospital. Tampoco se informaron daños estructurales derivados del incidente. Las labores de inspección continuaban para determinar el origen exacto del problema y establecer si el equipo involucrado presenta una falla que requiera ser retirado de operación antes de reanudar las actividades normales en el establecimiento.

El caso quedó bajo seguimiento de los cuerpos de emergencia, mientras se espera el resultado de las revisiones técnicas que permitan confirmar la causa de la generación de humo registrada en dos ocasiones durante la misma mañana.