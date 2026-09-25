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El cantante de 'El mayor de las ranas', Víctor Valverde fue atacada en Culiacán, este es su estado salud

Las autoridades han confirmado que están haciendo las investigaciones para dar con los responsables del ataque.

Por Redacción Por Esto!

25 de sept de 2026

2 min

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El cantante de 'El mayor de las ranas', Víctor Valverde fue atacada en Culiacán, este es su estado salud
El cantante de 'El mayor de las ranas', Víctor Valverde fue atacada en Culiacán, este es su estado salud / Instagram:victor_valverdeoficial

La inseguridad en nuestro país sigue afectando al ambiente musical. En esta ocasión, el cantante Víctor Valverde, quien alcanzó la fama gracias a su tema "El mayor de las ranas" fue víctima de un ataque armado cuando estaba comiendo en el establecimiento.

De acuerdo con la información que ha sido revelada, los hechos ocurrieron en Culiacán, Sinaloa, donde el cantante de corridos tumbados resultó herido, junto con otras seis personas, mientras una más perdió la vida en el lugar.

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El establecimiento del cantante se llama "Tai Pak", el cual se encuentra en la  zona comercial del Desarrollo Urbano Tres Ríos. Los primeros reportes indican que el cantante tiene una herida en el hombro, por lo que fue llevado a un hospital, pero hasta el momento no ha sido revelada más información sobre su condición de salud.

Tras el ataque, personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano llegaron al lugar para hacer las investigaciones correspondientes, mientras que paramédicos de la Cruz Roja fueron los encargados de trasladar a los heridos.

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Se confirmó que la zona fue resguardada y hasta el momento no hay personas detenidas.

Por medio de la plataforma de X, la Secretaría de Seguridad del estado de Sinaloa, confirmó que la zona estaba resguarda para poder dar con los responsables de los hechos.

"Las autoridades ya controlaron la situación, la zona está asegurada y se encuentran desplegadas para la localización de los responsables. Se invita a la población evitar el lugar"

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