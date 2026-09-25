Campeche vigila a Gonzalo y Fay en el Atlántico: ¿hay riesgo para el estado? Así son sus trayectorias

Campeche tendrá otro viernes de lluvias este 25 de septiembre, con precipitaciones que podrían ser fuertes o muy fuertes y, de manera ocasional, intensas en el sur y suroeste del estado. Al mismo tiempo, Protección Civil mantiene bajo vigilancia a las tormentas tropicales Gonzalo y Fay, ubicadas en el océano Atlántico.

Noticia Destacada Clima en Campeche este viernes 25 de septiembre: continuarán las lluvias y calor de hasta 35 °C

¿Las tormentas tropicales representan un riesgo para Campeche?

No, de acuerdo con el aviso emitido por la Secretaría de Protección Civil de Campeche a las 7:00 de la mañana. La dependencia señala que ninguno de los dos sistemas representa un riesgo para México. Gonzalo se encontraba frente a las costas de África, al oriente de las islas de Cabo Verde, mientras que Fay permanecía cerca de aguas subtropicales, a unos mil 715 kilómetros de las islas Azores.

Campeche registrará precipitaciones de fuertes a intensas durante el viernes 25 de septiembre.

Esto significa que las lluvias previstas para Campeche no se atribuyen a esas tormentas tropicales. Protección Civil explicó que la inestabilidad en el estado se debe a un sistema de baja presión sobre el suroeste de Campeche, asociado con un canal de bajas presiones que se extiende hacia el interior de la península de Yucatán. Una extensa vaguada en niveles altos de la atmósfera también favorece la formación de lluvias.

¿Dónde lloverá más fuerte este viernes?

El pronóstico estatal prevé lluvias de moderadas a fuertes, con algunas muy fuertes. El sur y el suroeste concentran el mayor potencial, con episodios que podrían ser ocasionalmente intensos. La dependencia recomienda tomar precauciones ante las condiciones de lluvia.

El ambiente seguirá caluroso, con una temperatura máxima de hasta 35 °C y mínima de 22 °C en el estado. Se espera viento del este de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas costeras y alrededor de las lluvias.

JGH