Trabajador cae de cuatro metros mientras realizaba labores de mantenimiento en Tulum

Un trabajador resultó lesionado luego de caer desde una altura aproximada de cuatro metros mientras realizaba labores de mantenimiento en las instalaciones de una empresa dedicada a la producción y comercialización de cemento, ubicada sobre la carretera federal 307 Playa del Carmen-Tulum.

El incidente fue reportado al 911, en las instalaciones de AccyCsa Concretos, donde se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia debido a que el trabajador había quedado lesionado en un segundo nivel del inmueble.

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De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el empleado se encontraba realizando trabajos de pintura en las letras colocadas en la fachada de la empresa. Para efectuar estas labores utilizaba una escalera, la cual presuntamente se habría resbalado mientras se encontraba sobre ella, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al vacío.

La caída habría sido de aproximadamente cuatro metros, por lo que sus compañeros solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. La situación generó la movilización de personal de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al establecimiento para brindar atención al trabajador y realizar las maniobras necesarias para retirarlo del segundo nivel.

Los paramédicos valoraron al hombre y determinaron que presentaba diversas lesiones, entre ellas una posible fractura, además de golpes en la cabeza derivados del impacto. Debido a la naturaleza de las lesiones y con el objetivo de descartar afectaciones de mayor gravedad, se determinó necesario su traslado a una unidad hospitalaria.

El trabajador fue llevado en una ambulancia al Hospital IMSS-Bienestar de Tulum, donde quedó bajo atención médica para la realización de los estudios correspondientes y la valoración de las lesiones.