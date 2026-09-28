Cangrejo herradura enfrenta amenaza por captura para carnada en la laguna Chacmuchuch

La captura de cangrejos herradura para utilizarlos como carnada en la pesca de pulpo amenaza a una de las últimas poblaciones de esta especie en la laguna Chacmuchuch, donde la actividad humana todavía es limitada en Isla Mujeres.

De acuerdo con información del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), la sobreexplotación de los ejemplares por parte de pescadores de la región representa una amenaza para la especie, cuya protección está contemplada en la NOM-059-Semarnat.

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Los hombres de mar Carlos, Joaquín y Manuel afirmaron que respetan a la especie y demandaron una vigilancia más estricta por parte del personal de la Secretaría de Marina, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-Semarnat), la especie Limulus polyphemus, conocida en Quintana Roo como cacerolita de mar, mex (en maya) o “cucaracha de mar” entre los pescadores de la zona, habita de forma natural en el sistema de la laguna Chacmuchuch y la colindante Isla Blanca.

Antimio Cruz, del Colegio de la Frontera Sur, informó que sus principales amenazas son el desarrollo hotelero en las costas y la captura sistemática por parte de pescadores que la emplean como carnada para atrapar pulpo en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. “Muchos no saben que este animal está protegido desde el año 2010 por una Norma Oficial Mexicana”, advirtió.

La especie suele ocultarse en la arena y el fango de aguas poco profundas, donde encuentra condiciones para alimentarse y reproducirse, lo que le ha permitido sobrevivir durante más de 350 millones de años, dijo el investigador en su informe.

Existen fósiles de organismos prácticamente idénticos con una antigüedad de 100 millones de años, anteriores a la época en que aparecieron los dinosaurios. Sin embargo, las poblaciones actuales de este fósil viviente disminuyen con rapidez en uno de sus dos últimos refugios, la Península de Yucatán.

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Aunque en territorio mexicano no existe una industria legal de exportación ni de extracción de su valiosa sangre azul, utilizada para obtener lisado de amebocitos, enfrenta fuertes presiones por la captura furtiva regional, destinada a emplear al animal como carnada en la pesca de pulpo en la Península de Yucatán y Campeche.

Por su parte, el Laboratorio de Ecotoxicología & Ecofisiología Animal comunicó que un linaje que sobrevivió a cinco extinciones masivas enfrenta ahora un contaminante moderno: los microplásticos. Según un artículo científico de Mitzi Yanin Ayala, durante su investigación se analizó cómo ejemplares juveniles de la especie en el Atlántico responden a la exposición crónica a concentraciones de partículas de polietileno de distintos tamaños.