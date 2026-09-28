Yucatán se integra a WebCams de México: Mérida, Izamal, Progreso y Valladolid transmiten en vivo 24 horas

Yucatán amplió su presencia en plataformas digitales de promoción turística con la incorporación de Mérida, Izamal, Progreso y Valladolid a WebCams de México, donde cámaras instaladas en estos destinos permiten observar diferentes puntos del estado las 24 horas del día y en tiempo real.

La incorporación fue realizada por la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) como parte de las acciones de promoción turística del Gobierno del Renacimiento Maya, con el objetivo de acercar los atractivos de Yucatán a visitantes nacionales e internacionales mediante herramientas digitales.

Noticia Destacada UNAM Mérida llevará ciencia y murciélagos a Ucú con una feria nocturna

¿Qué municipios de Yucatán tienen cámaras en vivo?

Actualmente, cuatro destinos de Yucatán forman parte de las transmisiones de WebCams de México:

Mérida: permite observar espacios representativos de la capital yucateca, vinculados con su patrimonio histórico, cultural y arquitectónico.

permite observar espacios representativos de la capital yucateca, vinculados con su patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. Izamal: las cámaras muestran parte de la arquitectura y el característico color amarillo de la llamada Ciudad de las Tres Culturas, además de elementos de su herencia maya.

Progreso: ofrece vistas de la costa yucateca, incluyendo zonas de playa, el malecón y parte de la actividad del puerto.

ofrece vistas de la costa yucateca, incluyendo zonas de playa, el malecón y parte de la actividad del puerto. Valladolid: permite observar uno de los principales destinos turísticos del oriente de Yucatán, con su arquitectura, cultura, gastronomía y entorno natural.

¿Para qué sirven las cámaras en vivo de Yucatán?

Además de contribuir a la promoción turística de Yucatán, las transmisiones en vivo pueden ser consultadas por quienes planean visitar alguno de estos municipios.

Al tratarse de imágenes en tiempo real, las personas pueden tener una referencia sobre cómo se encuentra la actividad en determinados puntos turísticos, conocer el ambiente de los destinos y observar sus condiciones antes de trasladarse.

Noticia Destacada Arranca el Mérida Restaurant Week 2026: participan más de 300 establecimientos con menús de hasta 199 pesos

La herramienta también permite que potenciales visitantes nacionales y extranjeros tengan un primer acercamiento a los atractivos de Mérida, Izamal, Progreso y Valladolid, incluso antes de viajar al estado.

Yucatán fortalece su promoción turística digital

La incorporación de estos cuatro destinos a WebCams de México forma parte de una estrategia para ampliar la difusión de los atractivos turísticos de Yucatán mediante plataformas digitales.

Las transmisiones muestran diferentes facetas del estado, desde patrimonio histórico y cultura maya hasta playas, naturaleza y actividad cotidiana, con lo que se busca incrementar la visibilidad de destinos que forman parte de la oferta turística yucateca.

Para quienes planean viajar, las cámaras representan además una opción para consultar en vivo Mérida, Izamal, Progreso y Valladolid durante las 24 horas, como referencia adicional para organizar su recorrido.