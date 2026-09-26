Arturo “Lobito” Torres se desvaneció tras su pelea y murió días después: esto se sabe

El combate de Arturo “Lobito” Torres terminó de manera inesperada cuando el joven boxeador comenzó a presentar dificultades para mantenerse sobre el cuadrilátero. Minutos después de que el réferi detuviera la pelea, el pugilista de Mexicali perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Torres tenía apenas 26 años y acababa de enfrentarse a Gilberto “Torito” García en una función realizada en el Parque Vicente Guerrero, en Mexicali, Baja California. El encuentro transcurrió con normalidad hasta llegar al séptimo episodio, cuando su condición comenzó a generar preocupación.

Durante ese asalto, el boxeador cachanilla comenzó a caminar con dificultad y dejó de responder de manera adecuada ante las acciones de su contrincante. Ante esta situación, el réferi decidió detener el combate para evitar que continuara en esas condiciones.

La emergencia se agravó segundos después. Mientras todavía se encontraba dentro del ring, Torres se desvaneció y quedó en manos del juez, por lo que las asistencias ingresaron rápidamente para auxiliarlo.

El pugilista fue llevado al Hospital General de Mexicali, donde los médicos detectaron un coágulo cerebral que requirió una intervención quirúrgica. Después de la operación, sus familiares informaron que el procedimiento había resultado exitoso.

Sin embargo, el estado de salud del “Lobito” Torres continuó siendo delicado. El deportista permaneció bajo atención médica y en coma inducido durante varios días, mientras sus familiares y personas cercanas esperaban noticias sobre su evolución.

La incertidumbre terminó este viernes, cuando la familia de Arturo Torres confirmó su muerte después de casi una semana hospitalizado. El fallecimiento ocurrió días después de la pelea que marcó su última aparición sobre un cuadrilátero.

A lo largo de su carrera profesional, el boxeador mexicalense consiguió 15 victorias, sufrió seis derrotas y registró tres empates. La mayor parte de su trayectoria se desarrolló en funciones de boxeo local, donde consiguió construir su carrera profesional.