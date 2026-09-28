Miopía aparece desde los 3 años; alertan por uso excesivo de pantallas

Los problemas de salud visual van en aumento y la miopía comienza a aparecer cada vez a edades más tempranas, incluso desde los tres años, ante la exposición prolongada a teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Especialistas advierten que niñas, niños y jóvenes mantienen las pantallas demasiado cerca del rostro y, en ocasiones, las utilizan con la luz apagada, situación que incrementa la incidencia de estos padecimientos.

De acuerdo con la Fundación Visión Care, de cada 100 personas que acuden a consulta por problemas con la vista, 60 son diagnosticadas con alguno de estos males. En la Península de Yucatán, los padecimientos más frecuentes son la carnosidad y la esotropía, además de miopía, astigmatismo e hipermetropía.

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Ante este contexto, la Cruz Roja Mexicana (CRM) lleva a cabo una Jornada de Salud Visual en la Base Estatal Campeche, con consultas profesionales a bajo costo. Verónica Astorga, de Comunicación Social de la CRM, informó que la jornada se realiza del lunes 28 de septiembre al viernes 12 de octubre, de 10:00 a 19:00 horas, como un apoyo tanto para la institución como para la población campechana, al ofrecer diagnósticos precisos y servicios accesibles.

Carlos Estrada, promotor de Salud Visual, señaló que durante la jornada se atiende a toda la población, desde niñas, niños y adolescentes hasta adultos mayores. En estos últimos, dijo, es importante vigilar los daños que pueden ocasionar enfermedades metabólicas en el aparato visual.

Miguel Ángel García Montes, optometrista, explicó que por las condiciones de calor y exposición al sol de la región son comunes la carnosidad y la esotropía, mientras que entre los problemas refractivos se encuentran la miopía, el astigmatismo y, en algunos casos, la hipermetropía. En personas mayores de 40 años aparece además la presbicia o vista cansada, que dificulta leer letras pequeñas y obliga a alejar los objetos para enfocarlos.

Precisó que desde los tres años se realizan revisiones y se llegan a detectar principalmente hipermetropías altas. Explicó que el ojo aún termina de desarrollarse y que, cuando los padres tienen graduaciones altas, existe la posibilidad de heredar estos problemas desde pequeños, por lo que algunos menores requieren lentes o tratamientos para ejercitar la vista.

García Montes atribuyó también el aumento de problemas visuales al uso de pantallas y señaló que la exposición a la luz azul de celulares y computadoras puede provocar afectaciones. Advirtió que no atenderse oportunamente genera desgaste visual. Por ejemplo, un niño que a los cinco años veía la línea 10 de una cartilla y deja de utilizar los lentes durante cinco años podría pasar a distinguir las líneas 8 o 7.

Explicó que la visión también involucra al cerebro, que puede acostumbrarse a trabajar menos y perder capacidad para realizar un enfoque exacto. Esto repercute en la calidad de vida y, particularmente, en el desempeño educativo de niñas, niños y jóvenes, quienes pueden ser considerados distraídos o flojos cuando en realidad no ven correctamente, por lo que tienen dificultades para copiar tareas, resolver exámenes y aprender.

La Fundación Visión Care reporta que semanalmente atiende a más de 100 personas y que alrededor de 60 de cada 100 requieren lentes. En otros casos, cuando se identifica alguna patología, los pacientes son canalizados a oftalmología.

Estrada subrayó que la salud visual suele atenderse de manera correctiva y no preventiva, por lo que recomendó acudir a consulta por lo menos una vez al año y, dependiendo del caso, hasta dos veces. Señaló que las revisiones permiten detectar alteraciones relacionadas con el desarrollo físico, la maduración y enfermedades metabólicas.

Finalmente, alertó que el aumento de la miopía asociado al uso de dispositivos constituye un problema de salud pública. Indicó que para 2040 o 2050 la mitad de la población mundial podría presentar miopía y advirtió sobre posibles afectaciones futuras, incluida la degeneración macular, por lo que insistió en la importancia de la prevención y de las revisiones periódicas.