Ciclista termina accidentado sobre el pavimento en la zona costera de Tulum

Un hombre de aproximadamente 50 años, identificado como trabajador de la construcción, resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito sobre la avenida Kukulkán, rumbo a la zona costera de Tulum, donde presuntamente fue impactado por un vehículo cuyo conductor abandonó el lugar.

Los hechos ocurrieron a la altura del hotel Adora, donde testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar a un ciclista tendido fuera de la carpeta asfáltica. De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el hombre circulaba a bordo de una bicicleta cuando ocurrió el percance que terminó por proyectarlo hacia un costado de la vialidad.

Las circunstancias exactas del accidente no habían sido esclarecidas hasta la publicación de esta nota. Algunos testimonios señalan que el ciclista habría sido alcanzado por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga, mientras que otra versión apunta a que el trabajador podría haber perdido el control de la bicicleta antes del impacto debido a que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Esta situación complicó la reconstrucción inmediata de los hechos por parte de las autoridades, ya que el conductor presuntamente involucrado no permaneció en el sitio para rendir su declaración. Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del incidente y recabar información que permita determinar la mecánica del accidente.

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Paramédicos de la empresa CostaMed llegaron al lugar para brindar atención prehospitalaria al lesionado. Tras una valoración inicial, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlo a una unidad médica para una revisión más completa debido a los golpes sufridos durante la caída y el impacto.

El trabajador fue llevado al Hospital IMSS-Bienestar de Tulum, donde quedó bajo observación médica. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones, aunque se reportó que se encontraba consciente al momento de ser auxiliado.

Las autoridades exhortaron a conductores y ciclistas a extremar precauciones al circular por la avenida Kukulkán, una de las principales vías de acceso a la zona hotelera y donde constantemente se registra una importante afluencia vehicular. Asimismo, se espera que mediante testimonios y posibles registros de videovigilancia se logre identificar al vehículo involucrado para deslindar responsabilidades.