Falla mecánica provoca incendio y destruye por completo un automóvil en Chetumal

Un vehículo quedó prácticamente destruido, luego de que se incendiara mientras circulaba por el antiguo camino a Santa Elena, en el municipio de Othón P. Blanco, hecho que no dejó personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales para el propietario de la unidad.

De acuerdo con el relato del conductor, se trasladaba a bordo de un automóvil marca Dodge, tipo Stratus, de color azul, cuando de manera repentina notó que comenzaba a salir humo de la parte correspondiente al motor. Ante esta situación, detuvo la marcha de inmediato y descendió del vehículo para resguardar su integridad, minutos antes de que las llamas se apoderaran por completo de la unidad.

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Una vez a salvo, el conductor solicitó apoyo a través del número de emergencias, por lo que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos fueron movilizados hacia el lugar de los hechos para hacerse cargo de las labores de control del fuego.

No obstante, debido a la distancia que existe entre la base de la corporación y el punto exacto del incendio, al arribo de los bomberos las llamas ya habían cubierto la totalidad del vehículo.

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Personal de la corporación trabajó por espacio de aproximadamente media hora para lograr sofocar por completo el fuego; sin embargo, para ese momento el saldo material ya era total, pues las llamas consumieron prácticamente toda la estructura y el interior de la unidad, sin que quedaran partes aprovechables del automóvil.

Sobre el posible origen del siniestro, el afectado indicó a los elementos de auxilio que, de acuerdo con su apreciación, el incendio se originó a consecuencia de una falla mecánica en el vehículo.