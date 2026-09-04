Asesinan Farath Coronel, vidente y colaborador del programa 'Hoy'; ya hay un sospechoso

Este viernes 4 de septiembre de 2026, se dio a conocer el lamentable fallecimiento del vidente Farath Coronel, quien en su momento fue colaborador del matutino ‘Hoy’.

Según la información que se ha revelado por el “Brujo mexicano”, el cuerpo del vidente fue localizado en su casa en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

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Encuentran sin vida al vidente Farath Coronel

La noticia fue confirmada por medio de las redes sociales de su compañera Dulce Gipsy, quien fue la encargada de confirmar su fallecimiento. Hasta el momento, se ha revelado que la Comisaría General de Seguridad Ciudadana Cuautitlán Izcalli, fue la encargada de atender el reporte de una persona lesionada en Bosques del Lago, esto dentro del mismo municipio.

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Los cuerpos de emergencia llegaron al domicilio Farath Coronel, donde lo revisaron y determinaron que ya había fallecido, por lo que las autoridades correspondientes, ya están haciendo las averiguaciones previas en el caso.

¿Quién era Farath Coronel?

El vidente cuyo nombre real era Víctor Manuel Sixto Vázquez, tenía una gran trayectoria en el ambiente del esoterismo, la lectura de cartas y las predicciones. Aunque su vida cambió en el año 2020, cuando formó parte de los colaboradores del matutino ‘Hoy’, donde pronto ganó mucha fama.

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