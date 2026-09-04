¿Cómo saber qué tipo de conjuntivitis tengo? Estas son las diferencias entre la viral, bacteriana y alérgica

Campeche registra un aumento de casos de conjuntivitis, por lo que el enrojecimiento, la picazón, el lagrimeo y la secreción en los ojos pueden generar dudas sobre cuál es la causa del padecimiento.

Aunque la conjuntivitis suele identificarse por el característico ojo rojo, existen diferentes tipos y no todos requieren el mismo tratamiento. Las causas más comunes son virus, bacterias y alergias, además de que también puede presentarse por irritantes, sustancias químicas o problemas relacionados con los lentes de contacto.

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Por ello, una pregunta frecuente es: ¿cómo saber qué tipo de conjuntivitis tengo? Algunos síntomas pueden dar pistas, pero los especialistas señalan que existe coincidencia entre las distintas formas de conjuntivitis y, en determinados casos, es necesaria una valoración médica para establecer la causa.

¿Cómo distinguir la conjuntivitis viral?

La conjuntivitis viral suele provocar enrojecimiento, lagrimeo y secreción acuosa. También puede presentarse junto con síntomas de un resfriado o una infección respiratoria, como dolor de garganta o congestión nasal.

Una característica importante es que puede comenzar en un ojo y posteriormente afectar al otro. Además, la conjuntivitis provocada por virus es altamente contagiosa, por lo que puede transmitirse fácilmente de una persona a otra.

En muchos casos, la conjuntivitis viral desaparece por sí sola en un periodo aproximado de 7 a 14 días, aunque algunas infecciones pueden prolongarse durante varias semanas. Los antibióticos no funcionan contra los virus.

¿Cómo saber si es conjuntivitis bacteriana?

La conjuntivitis bacteriana también produce ojos rojos, pero suele distinguirse por la presencia de una secreción más espesa o purulenta, que puede provocar que los párpados se peguen, especialmente después de dormir. También pueden aparecer hinchazón y molestias en los ojos.

Al igual que la viral, la conjuntivitis bacteriana puede ser contagiosa. Sin embargo, sus síntomas pueden confundirse con otras causas, por lo que la presencia de secreción por sí sola no permite confirmar que se trate de una infección bacteriana.

El tratamiento depende de la causa y de la valoración médica. No se recomienda utilizar antibióticos por cuenta propia, ya que no sirven para tratar una conjuntivitis viral y no todos los casos de conjuntivitis requieren antibióticos.

¿Cómo identificar la conjuntivitis alérgica?

La conjuntivitis alérgica aparece cuando los ojos reaccionan ante sustancias como polen, polvo, ácaros, moho o caspa de animales.

En este tipo de conjuntivitis destaca especialmente la picazón intensa, acompañada de ojos rojos, lagrimeo e inflamación. A diferencia de las conjuntivitis viral y bacteriana, la causada por alergias no es contagiosa.

Si las molestias aparecen después de estar en contacto con algún alérgeno y se acompañan de síntomas típicos de alergia, como estornudos o congestión nasal, puede existir una mayor posibilidad de que se trate de una conjuntivitis alérgica.

¿Qué síntomas tiene cada tipo de conjuntivitis?

Aunque no sustituyen una valoración médica, estas características pueden servir como una guía general:

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Los CDC señalan que algunos síntomas son iguales independientemente de la causa, por lo que esta comparación no permite establecer un diagnóstico definitivo.

¿Cuándo acudir al médico por conjuntivitis?

No todos los ojos rojos son conjuntivitis. Es importante buscar atención médica si aparece dolor ocular, sensibilidad a la luz, visión borrosa que no mejora al limpiar la secreción, enrojecimiento intenso o si los síntomas empeoran o no mejoran.

También se recomienda prestar especial atención cuando existe disminución de la visión, ya que un problema ocular diferente puede presentar síntomas parecidos a los de la conjuntivitis.

Las personas que utilizan lentes de contacto deben tener especial precaución ante un ojo rojo, doloroso o con alteraciones visuales, debido al riesgo de problemas de mayor gravedad en la córnea.

¿La conjuntivitis se puede contagiar?

La conjuntivitis viral y bacteriana puede transmitirse fácilmente entre personas, mientras que la conjuntivitis causada por alergias o irritantes no es contagiosa.

Para reducir el riesgo de contagio se recomienda lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse o frotarse los ojos y no compartir toallas, almohadas, cosméticos u otros objetos que entren en contacto con los ojos.