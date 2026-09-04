Colapsa marquesina de casa colonial en el Centro Histórico de Campeche

Un nuevo colapso de la marquesina de una antigua casa colonial se registró en el Centro Histórico de Campeche, esta vez sobre la calle 63, entre las vialidades 12 y 14, donde personal de Protección Civil Municipal acudió para acordonar el área.

Con este hecho suman cinco derrumbes de inmuebles antiguos registrados en lo que va del año en el primer cuadro de la ciudad, situación que vuelve a poner bajo alerta las condiciones de conservación de las edificaciones históricas.

Entre los casos anteriores se encuentra el registrado en la iglesia de San Roque, conocida también como San Francisquito, inmueble que posteriormente fue reparado con recursos de la Diócesis de Campeche y bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

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A estos se agregan otros predios particulares, como el ubicado en la calle 16, entre 63 y 61; otro sobre la calle 51, entre 8 y 10; así como un inmueble de arquitectura moderna situado en la calle 67 con 14 del Circuito Baluartes, en contraesquina del Baluarte de Santa Rosa, que fue reparado por su propietario tras la petición de la Dirección Municipal de Protección Civil.

El nuevo incidente ocurrió ayer por la mañana, cuando la marquesina de la puerta principal del inmueble se desprendió y cayó a pedazos entre edificios que albergan oficinas de gobierno, en las inmediaciones del Instituto Campechano.

Los fragmentos de piedra no alcanzaron a las decenas de personas que diariamente transitan a pie por este sector del Centro Histórico.

El inmueble se encuentra en venta, abandonado y en avanzado estado de deterioro, de acuerdo con lo observado en el sitio. Ante el riesgo, personal de Protección Civil Municipal colocó cinta restrictiva para impedir el paso por el área afectada.

Ciudadanos consideraron necesario que las autoridades implementen mecanismos para atender este tipo de propiedades y evitar nuevos desprendimientos, principalmente mediante programas de rescate y rehabilitación de fachadas en coordinación con el INAH y las autoridades del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche (APCEC).

Elías Ramírez, ciudadano, advirtió que caminar por algunas zonas del Centro Histórico representa un riesgo debido al deterioro de diversas construcciones.

“Son muchas las casas en mal estado, abandonadas por sus dueños, que no tienen dinero para repararlas y que son un peligro para las personas, sobre todo para quienes a diario venimos a trabajar, porque en cualquier momento un pedazo de pared o piedra te puede caer encima”, manifestó.

Para los habitantes, también es necesario establecer mecanismos de intervención para predios abandonados, debido a que algunos inmuebles presentan daños estructurales e incluso colapsos en sus techos.

En el barrio de San Francisco, por ejemplo, una pareja de adultos mayores vive bajo el riesgo de que el techo de piedra de su vivienda se desplome, debido a que la estructura permanece sostenida con cuatro columnas de madera que familiares les ayudaron a colocar.

El inmueble se localiza sobre la calle 10, cerca del parque de este sector colonial, y representa otro de los casos que habitantes consideran requieren atención antes de que ocurra una tragedia.