Motociclista sin placas atropella a adulto mayor en bicicleta y huye en Champotón

Un adulto mayor a bordo de su bicicleta fue arrollado por un imprudente motociclista menor de edad, presuntamente en estado de ebriedad, quien posteriormente se dio a la fuga sobre la avenida Concordia, en Champotón.

Noticia Destacada Soya y maíz se pierden por sequía en Rancho Sosa, Hopelchén

Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes a la altura de la esquina de la calle 9 con la avenida Concordia, en la colonia La Cruz.

Según testigos, el responsable fue un joven a bordo de una motocicleta Pulsar NS200 color gris, sin faro delantero y sin placas de circulación, quien impactó por el costado posterior al ciclista.

Vecinos aseguraron que el choque fue en la llanta trasera de la bicicleta y calcularon que el motociclista conducía a más de 60 kilómetros por hora, señalando que un impacto frontal pudo haber sido mortal para el anciano.

El adulto mayor, cuyos datos generales no fueron revelados, fue auxiliado por habitantes de la zona, quienes le brindaron asistencia inicial para tranquilizarlo tras la fuerte impresión.

JGH