Soya y maíz se pierden por sequía en Rancho Sosa, Hopelchén

La falta de lluvias mantiene en situación crítica a los productores del ejido Rancho Sosa, donde se reporta el siniestro de alrededor de 250 hectáreas de soya y 100 hectáreas de maíz, con pérdidas económicas que superarían los 3.2 millones de pesos.

José Alfredo Caamal Moo, agente municipal de la comunidad, señaló que existe desesperación entre los campesinos debido a las condiciones de sequía que enfrentan desde hace más de un mes, por lo que pidió al Gobierno del Estado implementar un plan emergente de apoyo al campo.

Entrevistado en la cabecera municipal, explicó que la situación es particularmente crítica en Rancho Sosa, debido a que las lluvias intensas han estado ausentes durante varias semanas. Indicó que cuando se presentan precipitaciones, son apenas “chipi chipis” que duran pocos minutos y no aportan la humedad necesaria para los cultivos.

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En el caso del maíz, detalló que entre 80 y 100 hectáreas prácticamente se encuentran siniestradas. Las plantas no alcanzaron el desarrollo esperado y, aunque están próximas a espigar, presentan un panorama poco alentador debido a que algunas no producirán elotes y las que logren hacerlo tendrían frutos de tamaño reducido y con pocos granos.

Caamal Moo explicó que las plantas de maíz apenas alcanzaron entre 70 y 80 centímetros de altura, cuando ya se encuentran próximas a la etapa de espigamiento.

Consideró que una lluvia fuerte durante los próximos días todavía podría permitir obtener una cosecha mínima; sin embargo, manifestó sus dudas debido a que las precipitaciones de mayor intensidad se han concentrado en la cabecera municipal y sus alrededores, mientras que en Rancho Sosa únicamente se han registrado lloviznas.

La inversión realizada en las aproximadamente 100 hectáreas de maíz fue estimada en 1.2 millones de pesos, considerando un gasto promedio de 12 mil pesos por hectárea.

En cuanto a la soya, señaló que alrededor de 250 hectáreas prácticamente ya se perdieron por la falta de humedad. La inversión por hectárea fue de aproximadamente 8 mil pesos, por lo que las pérdidas en este cultivo alcanzarían los 2 millones de pesos.

El panorama, agregó, es todavía más complicado en los sembradíos de soya, pues las plantas apenas alcanzaron entre 40 y 50 centímetros de altura y ya no tendrían posibilidades de desarrollarse adecuadamente. Incluso si se registraran lluvias en los próximos días, estimó que las plantas difícilmente producirían las vainas necesarias para una buena cosecha.

El agente municipal señaló que la sequía intensa y prolongada ha provocado una crisis en el campo de Rancho Sosa, con pérdidas de cultivos que superarían los 3.2 millones de pesos.

Ante esta situación, urgió a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) del Gobierno del Estado a establecer un apoyo emergente para los productores afectados por el siniestro de sus cultivos de maíz y soya.

Caamal Moo lamentó que, al no existir actualmente el Programa de Seguro Catastrófico, los productores se encuentren prácticamente desamparados y sin recursos para enfrentar las pérdidas o incluso realizar una segunda siembra de maíz.

“Que nos volteen a ver al campo, porque sabemos que las pérdidas de cosecha de maíz y de soya no solo han sido en Rancho Sosa, sino en varias comunidades rurales”, expresó.