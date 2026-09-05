Vecinos señalan afectaciones por escolleras en playas de Xcalacoco

En la zona de playas de Xcalacoco, en Playa del Carmen, continúa el recale de sargazo, mientras habitantes de la zona señalan que la instalación de barreras artificiales frente a la costa ha modificado las corrientes marinas y provocado el deslave de arena, dejando al descubierto zonas rocosas que representan un riesgo para los bañistas.

Vecinos como José Luis Osorio, Luis Mendoza, Uriel Santos, Sandra Vázquez y Andrea López coincidieron en que las escolleras instaladas frente a la costa, además de la construcción de un muelle, han generado cambios en las condiciones de la playa y consideran necesario evaluar sus efectos sobre el ecosistema.

José Luis Osorio explicó que las barreras colocadas frente a la costa, destinadas a prevenir el arribo de sargazo o reducir la erosión de los arenales, no han evitado por completo la llegada del alga y, en cambio, las corrientes marinas han continuado modificando la zona.

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Señaló que, aunque parte de la duna costera se encuentra protegida, el movimiento del mar ha provocado el deslave de arena hasta dejar expuestas áreas rocosas, lo que representa un riesgo para quienes ingresan al agua o caminan por la orilla.

Agregó que las barreras artificiales en el mar, conocidas como escolleras, así como la construcción de muelles, pueden generar impactos positivos y negativos en los ecosistemas marinos, principalmente al modificar la dinámica natural de la costa y afectar la biodiversidad local.

Por su parte, Luis Mendoza consideró que las escolleras instaladas dentro del mar y la construcción del muelle han tenido un impacto en la zona de playas, por lo que, antes de implementar este tipo de medidas, dijo, deberían realizarse estudios que permitan garantizar la protección de las dunas y del entorno natural.

“Tenemos playas para disfrutar bajo el sol, pero no puedes caminar en la orilla del mar porque las corrientes marinas han deslavado la arena y quedan expuestas rocas filosas. Esas escolleras, por un lado, ayudan, pero a la vez afectan el ecosistema”, opinó Uriel Santos.

El activista Roger de la Mora refirió que este tipo de estructuras puede alterar las corrientes marinas y bloquear el flujo natural de la arena, lo que podría generar acumulación de sedimentos en un lado de las escolleras y una mayor erosión en playas cercanas.

Asimismo, señaló que estas modificaciones pueden contribuir a la pérdida de hábitats naturales y afectar fondos marinos, incluidas zonas donde existen comunidades de corales.

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De acuerdo con el activista, las alteraciones en las condiciones naturales de la costa también pueden afectar las rutas de desplazamiento y los patrones de reproducción de distintas especies marinas, entre ellas peces, mamíferos marinos y tortugas.

Sandra Vázquez señaló que actualmente la zona presenta una mayor cantidad de rocas, lo que dificulta el acceso al agua y caminar por la orilla, debido a que las piedras pueden provocar lesiones en los pies.

“Cada oleada del mar arrastra arena y en esta zona se ha afectado”, comentó.

Finalmente, Andrea López recordó que anteriormente era posible disfrutar de la playa con mayor seguridad, pero actualmente existen numerosas rocas que pueden cortar los pies al caminar o intentar ingresar al agua.

“Antes se podía disfrutar con mayor seguridad, pero ahora hay mucha roca que corta los pies al caminar y al querer meterse al agua. Esto empezó a afectarse luego de que colocaran esas escolleras dentro del mar”, relató.