Embajador Ronald Johnson lamenta muerte de dos agentes federales en Veracruz y expresa apoyo a sus familias

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó sus condolencias por la muerte de dos agentes federales durante un operativo en Veracruz y manifestó su respaldo a las familias y compañeros de las víctimas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático se sumó al posicionamiento del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó por la mañana de este sábado sobre la agresión contra elementos federales en la entidad.

Johnson también deseó una pronta recuperación a la agente que resultó herida durante los hechos.

Ronald Johnson reconoce labor de agentes de seguridad

El embajador señaló que la muerte de los dos elementos representa un recordatorio de los riesgos que enfrentan diariamente quienes trabajan en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

En su mensaje, destacó el servicio de los agentes y sostuvo que su labor debe ser reconocida mediante el fortalecimiento de acciones encaminadas a proteger a las comunidades.

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“Su sacrificio es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan cada día quienes trabajan en las instituciones de seguridad y procuración de justicia”, expresó.

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Johnson indicó que honrar el servicio de los agentes implica continuar con el trabajo para construir comunidades más seguras y proteger a la población.

El mensaje ocurre en medio de una serie de acciones coordinadas entre autoridades federales mexicanas para dar seguimiento al ataque registrado en Veracruz.

Harfuch había informado que, tras la agresión en la que murieron dos integrantes de la SSPC y una compañera resultó herida, el Gabinete de Seguridad mantuvo un despliegue que permitió liberar a dos víctimas de secuestro.

Embajador expresa condolencias a familias y compañeros

El diplomático estadounidense dirigió su mensaje principalmente a los familiares y compañeros de los agentes fallecidos.

Me uno al secretario @OHarfuch para expresar mis más sentidas condolencias a las familias y compañeros de los dos agentes federales que perdieron la vida en cumplimiento de su deber en Veracruz, y deseo una pronta y completa recuperación a su compañera que resultó herida. Su… https://t.co/53wgrYTHmo — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 5, 2026

También reiteró sus deseos de recuperación para la integrante de seguridad lesionada y subrayó la importancia de mantener esfuerzos conjuntos en materia de seguridad.

La publicación de Johnson se suma a las reacciones institucionales tras el ataque contra elementos federales ocurrido en Veracruz.

IO