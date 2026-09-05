Madre de Farath Coronel buscaría venganza tras la muerte del vidente

La investigación por el asesinato de Farath Coronel sumó nuevas declaraciones luego de que comenzaran a circular audios atribuidos a la madre del vidente, quien reaccionó entre lágrimas tras conocer la muerte de su hijo y mencionó a dos personas como posibles responsables.

Coronel, quien se identificaba como “brujo mexicano” y tuvo participaciones en el programa Hoy, fue asesinado durante la mañana del viernes 4 de septiembre al interior de su domicilio, ubicado en Bosques del Lago, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

¿Qué dijo la madre de Farath Coronel?

De acuerdo con la información difundida, uno de los amigos del fallecido señaló a un hombre identificado como “Elías”, quien presuntamente habría tenido una discusión con Farath antes del crimen.

A esta persona se le habría señalado junto con otro individuo que presuntamente se desempeñaba como escolta del vidente.

En uno de los audios de la madre de Coronel, la mujer menciona a ambos hombres como posibles responsables del homicidio.

La señora también habría informado a uno de los amigos de su hijo que, además del homicidio, la camioneta de Farath habría sido robada de su domicilio.

En otro de los audios difundidos, la madre del vidente expresa su intención de que se actúe contra quienes considera responsables de la muerte de su hijo.

En la grabación, la mujer menciona que la expareja de Farath tendría información sobre el lugar donde vivirían las personas a las que señala y hace referencia a la zona de Iztapalapa.

Fiscalía del Estado de México investiga el asesinato

Tras conocerse el fallecimiento, elementos policiacos acudieron al inmueble donde ocurrieron los hechos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México quedó a cargo de las investigaciones para establecer cómo ocurrió el homicidio y determinar quiénes estuvieron involucrados.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la detención de alguna persona relacionada con el asesinato.