Vecinos de la Colosio atrapan a presunto ladrón de motocicletas en Playa del Carmen

Vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio lograron detener y someter a un hombre señalado presuntamente de intentar robar una motocicleta de un domicilio particular, tras una persecución.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 48, a la altura de la avenida 10, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el propietario de una motocicleta se percató de que un sujeto aparentemente intentaba sustraer su vehículo.

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Al descubrir la situación, el dueño salió de inmediato para confrontar al individuo, quien presuntamente emprendió la huida al verse descubierto. La acción provocó que varios vecinos de la zona se sumaran a la persecución para evitar que el sospechoso escapara.

Tras recorrer varias calles, los colonos lograron darle alcance sobre la calle 48, entre las avenidas 30 y 35. En ese punto, los ciudadanos consiguieron someter al hombre y mantenerlo retenido mientras solicitaban la intervención de las autoridades mediante las líneas de emergencia.

Minutos después arribaron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes tomaron el control de la situación, pusieron bajo custodia al señalado y posteriormente lo trasladaron ante las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

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Vecinos del sector manifestaron que el detenido sería presuntamente relacionado con otros hechos delictivos ocurridos durante las últimas semanas en la colonia, entre ellos el robo de motocicletas y posibles ingresos no autorizados a viviendas. Sin embargo, serán las autoridades ministeriales las encargadas de investigar estos señalamientos y determinar si existe responsabilidad penal, conforme avancen las indagatorias y se presenten las denuncias correspondientes.

Ante esta situación, habitantes de la zona hicieron un llamado a posibles víctimas para que, en caso de reconocer al detenido o haber sufrido algún robo que pudiera estar relacionado con él, acudan ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia formal y aportar los elementos que permitan fortalecer las investigaciones.

La detención se produjo gracias a la intervención de los propios vecinos, quienes mantuvieron retenido al sospechoso hasta la llegada de los agentes de seguridad.