Localizan a salvo a menor reportada como desaparecida tras abordar un InDrive en Campeche

La Comisión Local de Búsqueda de Personas de Campeche emitió una ficha de búsqueda para localizar a la adolescente Dayrele J.G.R., de 16 años, quien no fue localizada desde la noche del viernes 4 de septiembre, cuyo último rastro señalaba que había abordado un auto de plataforma digital; sin embargo, la menor fue localizada horas más tarde y trasladada a la Fiscalía General del Estado (FGECAM).

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La adolescente de 16 años, identificada como Dayrele “N”, fue localizada durante la tarde de este sábado 5 de septiembre, luego de que se reportara su desaparición la noche del viernes 4 de septiembre en Campeche, donde la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche confirmó la localización y dejó sin efecto la ficha de búsqueda que había sido emitida horas antes.

La adolescente había sido vista por última vez durante la noche del viernes, cuando abordó un vehículo de la plataforma de transporte InDrive. Posteriormente, no regresó a su domicilio, situación que llevó a su familia a solicitar apoyo para conocer su paradero y que se activaran los mecanismos institucionales para su localización.

JGH