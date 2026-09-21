Diccionario yucateco: este es el significado de Tintinkí

El habla cotidiana de Yucatán conserva numerosas palabras y expresiones que forman parte de la identidad cultural del Estado y que tienen su origen en la lengua maya.

Algunas de ellas continúan utilizándose de manera habitual entre los yucatecos, mientras que otras pueden resultar poco conocidas para quienes no son de la región.

Noticia Destacada ¿A quiénes se les conoce como “boxitos” en Yucatán? Este es el significado de la palabra

Dentro de este amplio vocabulario se encuentra Tintinkí, una palabra que puede escucharse en diferentes contextos y que tiene una particular forma de describir personas, objetos o situaciones.

¿Qué significa Tintinkí en Yucatán?

Tintinkí, también escrita como t'int'inkí, es una palabra yucateca de origen maya que se utiliza como expresión que puede emplearse para señalar que algo está muy bueno o excelente, por lo que su significado puede variar de acuerdo con la situación en la que se utilice.

Noticia Destacada ¿Por qué los yucatecos dicen “jala cho’”? Este es el significado de la expresión

De esta manera, cuando un yucateco utiliza la palabra Tintinkí, puede estar haciendo referencia tanto a una característica como a que algo se encuentra en condiciones óptimas o es de muy buena calidad.

Por ejemplo, en alguna frase se diría como "Ese aguacate que compraste en el mercado está tintinkí", "Mira estos mangos, no están verdes ni pasados, están tintinkí" o "El agua del cenote está tintinkí, muy fresca".