En un fuerte operativo en la que participaron fuerzas federales, policiales y de investigación, fue asegurado un arsenal al interior de un vehículo, en el tramo de la Vía Corta Chetumal- Mérida. Las diligencias se prolongaron en horas de la madrugada de este martes y posteriormente ser turnado los artefactos de alto poder ante las autoridades correspondientes.

De acuerdo a información preliminar que se pudo conocer se supo que el Operativo participaron elementos de la Secretaria de Marina, Ejercito Mexicano, la Policía de Investigación, de la Secretaria de Seguridad Ciudadana a través del Grupo Jaguar y agentes municipales, cuya tarea principal era brindar seguridad a la ciudadanía mediante patrullajes en las comunidades rurales.

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Tal parece que en los recorridos de seguridad en comunidades que se ubican en el tramo de la vía corta, Chetumal- Mérida, de manera circunstancial se toparon con un vehículo, cuyos ocupantes, quienes al notar la presencia del convoy de unidades oficiales decidieron salir huyendo del lugar, dejando abandonado la unidad.

Por lo que las autoridades al realizar las respectiva revisión al interior del vehículo encontraron un arsenal de armas de alto poder, así como cargadores abastecidos y chalecos antibalas, por lo que determinaron asegurar las armas, mismo que pudiera alcanzar ocho equipos tanto largas como cortas.

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Luego del aseguramiento de las armas junto con la unidad, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a la Agencia del Ministerio Publico Distrito Sur, para realizar las diligencias correspondientes, mientras tanto las instalaciones de la representación social se mantuvo custodiado por las fuerzas federales y del estado, situación que se prolongo hasta en horas de la madrugada de este martes, hasta que los objetos asegurados fueron turnados ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) para iniciar con las investigaciones correspondientes.