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¿Qué hacer si encuentro un cenote en mi terreno en Yucatán?

En Yucatán existe la posibilidad de encontrar un cenote en terrenos de propiedad privada, por lo cual, se debe llevar a cabo un procedimiento para poder como proceder con él

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

19 de may de 2026

2 min

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Los cenotes son muy protegidos por autoridades estatales y federales
Los cenotes son muy protegidos por autoridades estatales y federales / Especial

Los cenotes se encuentran en todo el suelo de Yucatán, por lo que existe la posibilidad de que alguno de ellos se encuentre en un terreno de tu propiedad, por lo que se lleva a cabo un proceso para poder saber qué hacer con él.

Recientemente, se dio a conocer que una familia de Sotuta encontró un cenote cuando pretendía construir una fosa séptica en el patio de su domicilio, el cual incluso recibió ofertas de compra.

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Un cenote se encontró en el patio de un predio en Sotuta
Un cenote se encontró en el patio de un predio en Sotuta / Especial

Sin embargo, este no ha sido el único de los casos, ya que en Hunucmá, una familia planeaba construir una piscina en su domicilio cuando al escarbar, dieron con un cenote.

Por ello, es necesario llevar a cabo un proceso con el cual autoridades tanto estatales y federales tengan conocimiento sobre el hallazgo y seguir un proceso para determinar qué se hará con él.

¿Qué hacer si encuentro un cenote?

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) menciona que el dueño del terreno puede disponer del cenote, aunque el Artículo 27 Constitucional indica esto, un ejecutivo federal podría intervenir y enajenar sobre las aguas del subsuelo.

El cenote es de tipo abierto y se encuentra en Hunucmá, Yucatán

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Los cenotes son parte importante de Yucatán
Los cenotes son parte importante de Yucatán / Especial

Para evitar que el cenote ubicado en nuestro domicilio sea inalienable se puede solicitar una concesión, según el Artículo 38 de la LAN.

La Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán en Materia de Cenotes, Cuevas y Grutas establece que sí esta área natural será para su comercialización, se debe mantenerse libre de todo contaminante y tener sumo cuidado si hay reliquias prehispánicas u otros objetos históricos de alto valor antropológico en sus profundidades tendrán que ser investigados por el INAH de manera inmediata.

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