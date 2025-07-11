“Viene lleno, traen un ambientazo”: Mujer relata su experiencia a bordo del Tren Maya en Yucatán

A través de Tiktok, una turista originaria del estado de Nayarit, compartió que durante su viaje en el Tren Maya por Yucatán, el transporte registró un lleno total. Informó que a pesar de que muchos pasajeros descendieron en la zona arqueológica de Chichén Itzá, el tren permaneció con gran ocupación.

"Para todos aquellos que dicen que nadie usa el tren, está lleno, y no es por defender al gobierno ni nada, solo estoy contando la realidad de lo que estamos viviendo", comentó la mujer, quien aseguró que sabía que le iban a "tirar hate", pero solo deseaba compartir la verdad. Agregó que incluso había otros nayaritas viajando y que traían un "ambientazo".

Para comprobar la gran afluencia de personas, la pasajera grabó un video durante algunos instantes mientras se dirigía a la zona en donde se ubicaba su asiento. "Perdón, con permiso", se le escuchaba decir mientras maniobraba con su equipaje. Mientras recorría el pasillo narraba la escena que se encontraba ante sus ojos: "Lo bueno que nadie usa el tren, está lleno".

Usuarios responden

Como es habitual, al tratarse de un tema polémico, las opiniones no se hicieron esperar. Mientras que algunas personas respaldaron a la viajera, otras cuestionaron sus afirmaciones, e incluso comentaron que tal vez la alta demanda se deba a la zona, ya que el tramo cuatro suele ser uno de los más frecuentados por el turismo.