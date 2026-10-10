Marea alta invade calles y viviendas en Río Lagartos y San Felipe

Los efectos del remanente del huracán Isaías se hicieron presente en las costas del Oriente del estado, donde desde ayer comenzó a registrarse una creciente en el nivel del agua de la ría y del mar, un fenómeno natural que, aunque llama la atención, hasta el momento no ha generado contingencias mayores.

En municipios costeros como Río Lagartos y San Felipe, el incremento del agua es conocido por los pobladores como la creciente, un acontecimiento que suele presentarse cada año durante octubre y que, de acuerdo con la tradición local, anuncia la cercanía de la celebración a los difuntos.

El fenómeno comenzó cuando el agua avanzó hacia algunas zonas cercanas a la ciénega. Los habitantes señalaron que estas variaciones son recurrentes en esta época y están relacionadas con el comportamiento de las mareas y la influencia de la Luna.

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La creciente presentó variaciones a lo largo del día: el nivel del agua aumentó durante determinados períodos y luego bajó, para volver a subir por la tarde o noche, conforme al ciclo de las mareas.

La evolución del fenómeno dependerá también de las condiciones meteorológicas, particularmente de la intensidad con la que pudiera presentarse un temporal, cuyos vientos pueden influir en el comportamiento del mar.

La pleamar, conocida también como marea alta, corresponde al momento en que el agua alcanza su mayor altura. Este proceso ocurre principalmente por la atracción gravitacional que ejercen la Luna y el Sol sobre los océanos, combinada con el movimiento de la Tierra.

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Aunque para la ciencia se trata de un proceso natural, entre los habitantes de la costa yucateca la creciente conserva un significado tradicional. Muchos consideran que su aparición durante octubre es una señal de la cercanía de la época de los finados, una creencia transmitida por generaciones.

Los pobladores recordaron que el año pasado también se presentó un incremento similar del nivel del agua durante estas fechas, lo que reforzó la percepción de que se trata de un acontecimiento en este período de festejos a los muertos