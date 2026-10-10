Bienpesca rezaga a mujeres de Yucatán: apenas 274 recibieron el apoyo federal, la cifra más baja del país

Por cada 100 personas beneficiarias de Bienpesca en Yucatán durante el 2025, apenas dos fueron mujeres. El estado registró la menor participación femenina del país en este programa federal dirigido a pescadores y acuacultores de pequeña escala, con sólo 274 mujeres entre 12 mil 416 beneficiarios, equivalentes a 2.2% del total.

La distancia frente al promedio nacional es amplia. Bienpesca reportó 192 mil 141 personas beneficiarias en México durante el 2025, de las cuales 44 mil 387 fueron mujeres, es decir, aproximadamente 23.1%.

En términos simples, mientras en el país alrededor de 23 de cada 100 apoyos llegaron a mujeres, en Yucatán fueron apenas dos.

La diferencia tampoco se explica únicamente por una menor participación femenina en la pesca de toda la Península.

Panorama regional

En Campeche, las mujeres representaron alrededor de 4.7% de los beneficiarios y en Quintana Roo 2.6%, todavía por encima de Yucatán. En estados del Golfo como Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, la proporción femenina se ubicó entre aproximadamente 36% y 39%, según los registros del programa.

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La brecha en Yucatán, además, prácticamente no cambió de un año a otro. En el 2024 se contabilizaron 275 mujeres entre 12 mil 419 beneficiarios. Para 2025 fueron 274 entre 12 mil 416, una variación mínima.

El programa Bienpesca forma parte de la política federal de apoyo directo al sector pesquero y acuícola. Durante 2025 otorgó 7 mil 500 pesos anuales por persona y destinó más de mil 441 millones de pesos a nivel nacional.

En Yucatán, los 12 mil 416 apoyos equivalieron a alrededor de 93.1 millones de pesos.

Más que dinero

El componente no se limita a entregar dinero. Sus reglas contemplan también capacitación básica en manejo y seguridad laboral, comercialización, valor agregado, normatividad pesquera y organización productiva.

Para acceder, las personas deben estar incorporadas al padrón correspondiente o acreditar su vinculación con una unidad pesquera o acuícola mediante permisos, concesiones, avisos de producción u otros mecanismos establecidos por Conapesca.

Ese diseño vuelve relevante una pregunta que los datos disponibles no responden: si las mujeres participan en actividades vinculadas con la pesca, pero no aparecen en la misma proporción dentro del padrón que da acceso al apoyo.

El propio Gobierno federal reconoció durante el 2025 la necesidad de revisar esa composición.

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En junio de ese año, la Secretaría de Agricultura anunció que se actualizaría el padrón de Bienpesca y señaló que se buscaría incorporar a mujeres pescadoras y acuacultoras con el propósito de avanzar hacia una mayor igualdad dentro del programa.

Sin embargo, al cierre del ejercicio, la participación femenina en Yucatán permaneció prácticamente sin cambios.

La cifra adquiere mayor relevancia porque Bienpesca es uno de los principales apoyos directos dirigidos al sector y porque el registro oficial determina quién aparece reconocido como productor pesquero o acuícola ante el programa.

Por ello, el dato de Yucatán no permite concluir por sí solo que exista exclusión deliberada, pero sí evidencia una brecha persistente en el acceso registrado al beneficio, muy superior a la observada en la mayor parte del país.