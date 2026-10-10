Morena agradece respaldo del PVEM en Querétaro, Campeche y Colima; Citlalli Hernández destaca unidad de coalición

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, reconoció el respaldo de las dirigencias del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a los coordinadores estatales de su partido en Querétaro, Campeche y Colima, en el contexto de las definiciones políticas rumbo a las elecciones de 2027.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Hernández Mora destacó la importancia de mantener el diálogo y el trabajo conjunto entre las fuerzas políticas que integran la coalición encabezada por Morena.

La dirigente sostuvo que la colaboración entre ambos partidos busca dar continuidad al proyecto político de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Citlalli Hernández reconoce apoyo del Partido Verde a Morena

En su publicación, Hernández Mora agradeció el respaldo de las dirigencias del PVEM a las personas designadas como coordinadoras estatales de Morena en Querétaro, Campeche y Colima.

"La unidad de nuestra coalición se fortalece con diálogo y trabajo conjunto por el pueblo de México", expresó la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

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Asimismo, señaló que existe un compromiso compartido entre las fuerzas políticas para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación.

Morena y PVEM mantienen coordinación rumbo a 2027

El pronunciamiento ocurre en medio de las definiciones partidistas para los próximos procesos electorales, particularmente en entidades donde se han presentado diferencias sobre posibles alianzas.

En Colima, el senador Virgilio Mendoza Amezcua anunció su renuncia a la dirigencia estatal del PVEM tras expresar su desacuerdo con la alianza con Morena y la designación de Rosa María Bayardo Cabrera como coordinadora estatal.

Pese a ese antecedente, Citlalli Hernández destacó el respaldo de las dirigencias del Partido Verde a los coordinadores de Morena en las tres entidades mencionadas.

Reconocemos el respaldo de las dirigencias del @partidoverdemex a nuestras y nuestros coordinadores estatales en Querétaro, Campeche y Colima. La unidad de nuestra coalición se fortalece con diálogo y trabajo conjunto por el pueblo de México, con el compromiso compartido de profundizar la Cuarta Transformación que encabeza nuestra presidenta @Claudiashein. ¡Seguimos construyendo unidad en todo el país! — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) October 10, 2026

En su mensaje, la dirigente no detalló nuevos acuerdos electorales ni precisó las condiciones de posibles coaliciones para 2027.

Hernández Mora concluyó su publicación con un llamado a mantener la unidad entre los partidos que respaldan el proyecto político del Gobierno federal.

IO