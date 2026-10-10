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Víctor Manuel del Ángel Ventura se apunta para la coordinación de Morena en Felipe Carrillo Puerto

Víctor Manuel del Ángel Ventura formalizó su registro para la Coordinación Municipal de Morena en Felipe Carrillo Puerto; el proceso de inscripción digital cerrará el 18 de octubre.

Por Redacción Por Esto!

10 de oct de 2026

1 min

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Víctor Manuel del Ángel Ventura se apunta para la coordinación de Morena en Felipe Carrillo Puerto
Víctor Manuel del Ángel Ventura se apunta para la coordinación de Morena en Felipe Carrillo Puerto / Especial

Víctor Manuel del Ángel Ventura se registró como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, como parte del proceso interno de organización del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Morena mantendrá abierto hasta el 18 de octubre el registro para las coordinaciones municipales en Quintana Roo.

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El aspirante dio a conocer su participación a través de redes sociales, donde expresó su interés en encabezar los trabajos de organización territorial de Morena en el municipio. Ventura es fundador de la asociación civil Innatos Mayas, dedicada a brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad en comunidades rurales y en la cabecera municipal.

En su mensaje, señaló que desde hace más de 11 años ha realizado actividades de apoyo social mediante Innatos Mayas y el Movimiento Nacional Humanista Obradorista (MONAHO). Asimismo, confirmó su intención de participar en el procedimiento interno para definir la coordinación municipal del partido.

De acuerdo con la convocatoria nacional de Morena, el periodo de registro permanecerá abierto hasta el 18 de octubre. Posteriormente, las instancias partidistas revisarán las solicitudes presentadas para determinar quiénes podrán continuar en el proceso de selección. La inscripción no representa una designación como coordinador ni una candidatura oficial para las elecciones de 2027.

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