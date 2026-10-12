Clima en Yucatán 12 de octubre: Onda Tropical provocará lluvias y actividad eléctrica por la tarde este lunes

Las condiciones del clima en Yucatán de este lunes 12 de octubre estarán asociadas al avance de una Onda Tropical hacia el Oeste, al ingreso de humedad y al establecimiento de una vaguada, factores que favorecerán precipitaciones en distintas zonas del estado.

De acuerdo con Protección Civil Yucatán (Procivy), las lluvias comenzarán de manera ligera antes del mediodía y aumentarán de intensidad durante las primeras horas de la tarde, con afectaciones previstas inicialmente en municipios del noreste y, posteriormente, en el centro y noroeste de Yucatán, incluida la ciudad de Mérida.

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¿A qué hora lloverá en Mérida y Yucatán?

Las precipitaciones moderadas, acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica, se esperan entre las 12:00 y las 14:00 horas, aunque su desarrollo será gradual y las condiciones pueden variar según la zona.

En la región centro, los municipios donde se prevén lluvias son Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

Para el noroeste, el pronóstico incluye Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas y vientos fuertes, se recomienda a la población tomar precauciones al realizar actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Temperaturas máximas de hasta 38 grados en Yucatán

A pesar de las precipitaciones previstas, el ambiente se mantendrá cálido a caluroso en la entidad. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 36 y 38 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la zona costera se esperan valores de entre 32 y 34 grados.

El viento predominará del este durante la mañana y cambiará al noreste por la tarde, con velocidades de 15 a 20 kilómetros por hora.

Sin embargo, las rachas podrían alcanzar entre 30 y 40 kilómetros por hora en la zona costera y superar los 60 kilómetros por hora en las áreas donde se desarrollen lluvias.

Prevén oleaje de 1.5 metros en la costa de Yucatán

Procivy también informó que se espera oleaje de aproximadamente 1.5 metros de altura en el litoral yucateco.

Por estas condiciones, se recomienda a quienes realizan actividades marítimas o recreativas en la costa mantenerse atentos a los avisos de las autoridades y extremar precauciones ante posibles cambios en el viento y el estado del mar.