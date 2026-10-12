Joven yucateco conquista las redes sociales por llevar a su caballo a recibir la bendición

Un joven originario de Yucatán se volvió la sensación en las redes sociales, ya que protagonizó un momento único durante una celebración en honor a San Francisco de Asís, pues tomó la decisión de ir acompañado de su caballo para que recibiera la bendición.

El momento se volvió tendencia en las redes sociales por lo peculiar de la escena, lo que causó muchos comentarios entre los asistentes a esta importante celebración.

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Hombre lleva a su caballo a recibir la bendición

Los hechos sucedieron en el municipio de Chemax, en la parroquia de San Antonio de Padua, la cual organizó una celebración para poder bendecir a los animales, lo cual forma parte de las fiestas del santo.

Muchos de los feligreses fueron con sus mascotas domésticas, entre ellos los animales más frecuentes eran gatos y perros, por lo que ver un caballo en la celebración fue un tema fuera de lo normal.

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La celebración se hizo dentro de un contexto religioso, pero ver al joven acompañado de su caballo, fue el tema de conversación por la cercanía que había entre el dueño y su caballo.

Finalmente, la tradición también se celebra en Umán, donde los creyentes festejan al santo con diferentes actividades religiosas que forman parte de la cultura yucateca.

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