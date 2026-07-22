Reabren puente de la carretera Mérida-Progreso tras concluir obras de rehabilitación

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reabrió el tramo intervenido del puente ubicado en el kilómetro 34.1 de la carretera federal Mérida-Progreso, con el objetivo de mejorar la circulación hacia Progreso durante el actual periodo vacacional de verano, luego de que las obras provocaran importantes congestionamientos durante el pasado fin de semana.

El Centro SICT Yucatán informó que los trabajos de rehabilitación y reconstrucción del puente del cuerpo A concluyeron el lunes; sin embargo, fue hasta ayer cuando finalizaron las inspecciones técnicas para confirmar que la estructura cumplía con las condiciones necesarias para permitir nuevamente el tránsito seguro de vehículos particulares y unidades de transporte público con destino al principal puerto del estado.

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La dependencia federal precisó que la apertura oficial de la circulación se realizó a las 13:00 horas, una vez concluidas las labores de limpieza y el retiro de materiales utilizados durante la obra.

Con ello se liberó por completo la zona de trabajo y se verificó que la infraestructura ofreciera condiciones adecuadas para el paso de los automovilistas en una de las rutas con mayor demanda durante la temporada vacacional.

Precaución al conducir

Aunque el tránsito ya opera con normalidad, la SICT indicó que a lo largo de esta semana continuarán algunas acciones complementarias, entre ellas el retiro gradual del señalamiento temporal y de los dispositivos de seguridad instalados durante la ejecución de la obra.

Estas maniobras se realizarán de forma escalonada para evitar afectaciones a la circulación, por lo que se pidió a los conductores respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal.

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Los trabajos iniciaron el 25 de mayo e incluyeron la demolición de la estructura superior del puente, la instalación de nuevas trabes y losa, la sustitución de parapetos de concreto y la colocación de una nueva carpeta asfáltica.

Con la conclusión de estas obras, las autoridades buscan agilizar el flujo vehicular hacia el puerto de Progreso y disminuir los embotellamientos registrados en las últimas semanas, cuando miles de turistas comenzaron a desplazarse hacia las playas de la costa yucateca.