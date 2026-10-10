Joaquín Díaz Mena asiste al Consejo Nacional de Morena en la CDMX

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó sobre su asistencia al Consejo Nacional de Morena, donde refrendó su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación y el bienestar de la población.

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A través de sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que durante el encuentro se reafirmó la importancia de mantener la unidad y trabajar con convicción, colocando a la ciudadanía en el centro de las decisiones.

La sesión del Consejo Nacional contempló la presentación, discusión y eventual aprobación del acuerdo para establecer la política de alianzas de Morena durante el proceso electoral concurrente 2026-2027, así como para los procesos extraordinarios que pudieran celebrarse.

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Otro de los puntos de la agenda fue la presentación de un informe sobre los avances en la selección de las Coordinaciones Estatales, Distritales y Municipales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, estructuras de organización partidista relacionadas con la preparación de Morena para las elecciones de 2027 y 2030.

Asimismo, las y los consejeros abordaron un plan de acción y asuntos generales antes de concluir los trabajos de la sesión.