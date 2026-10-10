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Joaquín Díaz Mena asiste al Consejo Nacional de Morena en la CDMX

El gobernador de Yucatán refrendó su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación y destacó la importancia de colocar el bienestar de la población en el centro de las decisiones.

Por Redacción Por Esto!

10 de oct de 2026

1 min

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Joaquín Díaz Mena participó en la sesión del Consejo Nacional de Morena
Joaquín Díaz Mena participó en la sesión del Consejo Nacional de Morena / Especial

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó sobre su asistencia al Consejo Nacional de Morena, donde refrendó su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación y el bienestar de la población.

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A través de sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que durante el encuentro se reafirmó la importancia de mantener la unidad y trabajar con convicción, colocando a la ciudadanía en el centro de las decisiones.

La sesión del Consejo Nacional contempló la presentación, discusión y eventual aprobación del acuerdo para establecer la política de alianzas de Morena durante el proceso electoral concurrente 2026-2027, así como para los procesos extraordinarios que pudieran celebrarse.

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Otro de los puntos de la agenda fue la presentación de un informe sobre los avances en la selección de las Coordinaciones Estatales, Distritales y Municipales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, estructuras de organización partidista relacionadas con la preparación de Morena para las elecciones de 2027 y 2030.

Asimismo, las y los consejeros abordaron un plan de acción y asuntos generales antes de concluir los trabajos de la sesión.

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