Joaquín Díaz Mena felicita a su esposa por el trabajo hecho al frente del DIF Yucatán

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, le mandó por medio de sus redes sociales un mensaje a su esposa, Wendy Yamile Méndez Naal, quien es la presidenta honoraria del DIF Yucatán, el motivo fueron sus dos años de trabajo al frente de la dependencia.

Por medio de un mensaje en las plataformas digitales, el gobernador destacó el trabajo que ha hecho para el bienestar de las familias yucatecas.

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“Hoy quiero expresarle a mi esposa la Mtra. Wendy Yamile Méndez Naal, Presidenta Honoraria del DIF YUCATÁN, lo orgulloso que me siento de la mujer que es y de la manera en que ha hecho del servicio a los demás una forma de amar"

Hoy quiero expresarle a mi esposa la Mtra. Wendy Yamile Méndez Naal, Presidenta Honoraria del @DIFYUCATAN_, lo orgulloso que me siento de la mujer que es y de la manera en que ha hecho del servicio a los demás una forma de amar. Gracias por tu entrega, por estar cerca de quienes más lo necesitan y por acompañar a miles de familias yucatecas con una mano amiga y el corazón abierto. Este reconocimiento es también para todo el equipo del DIF Yucatán que comparte contigo esta misión. Te admiro, te respeto y te amo. ¡Felicidades por estos dos años de trabajo y por todo lo que haces por Yucatán! — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) October 9, 2026

"Gracias por tu entrega, por estar cerca de quienes más lo necesitan y por acompañar a miles de familias yucatecas con una mano amiga y el corazón abierto. Este reconocimiento es también para todo el equipo del DIF Yucatán que comparte contigo esta misión. Te admiro, te respeto y te amo. ¡Felicidades por estos dos años de trabajo y por todo lo que haces por Yucatán!”

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El mensaje llegó, después de que la esposa del gobernador, presentó su segundo informe de labores, donde compartió los resultados que ha logrado al frente de la dependencia.

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