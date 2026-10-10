Humo del basurero de Motul alcanza una secundaria; padres amenazan con cerrar el plantel

Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 21 en Motul advirtieron que podrían cerrar el plantel como medida de presión para que se atienda el problema de la humareda proveniente del basurero municipal, que presuntamente lleva varios días en llamas y ha generado preocupación por posibles afectaciones a la salud de los estudiantes.

De acuerdo con las denuncias, la quema de residuos habría comenzado esta semana, luego de que el sitio alcanzara su capacidad. Los inconformes señalaron que el humo se ha extendido hacia viviendas cercanas y centros escolares, entre ellos la secundaria, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para investigar el origen del fuego y determinar los posibles riesgos.

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Los padres expresaron su temor de que los alumnos presenten problemas de salud por la exposición al humo y pidieron que se tomen medidas para evitar que la situación continúe. También advirtieron que, de no recibir una respuesta, podrían recurrir al cierre de la escuela.

En los señalamientos ciudadanos se responsabiliza al ayuntamiento, encabezado por el alcalde Lucio Estrella, y a la empresa recolectora ZIADANY por la situación en el sitio de disposición de residuos. Sin embargo, no se cuenta con información independiente que confirme quién inició la quema, por lo que solicitaron que se realice una investigación.

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Además de la humareda, los denunciantes manifestaron preocupación por el posible ingreso de camiones con residuos que, según afirman, no serían aceptados en el basurero de Mérida. Ante ello, pidieron verificar el tipo de desechos que se depositan en el lugar y descartar riesgos de contaminación del suelo y del manto freático.

Por último, hicieron un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán y la Secretaría de Educación del Gobierno del estado (Segey)

para que intervengan, inspeccionen el sitio y determinen las medidas necesarias para proteger a la población y a la comunidad escolar.