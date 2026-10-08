Refuerzan la búsqueda de Tolentino Chávez “Don Balón” en terrenos de la zona Motul–Muxupip

Las labores de búsqueda del señor Tolentino Chávez fueron reforzadas con más personal, unidades y recursos tecnológicos, con el objetivo de ampliar el operativo hacia terrenos colindantes de la zona Motul–Muxupip, en Yucatán.

Durante las acciones participaron cuatro unidades de la Policía Municipal, elementos de Protección Civil, una unidad de paramédicos y 14 elementos, quienes realizaron recorridos y revisiones en diferentes puntos de la zona.

Noticia Destacada Liberan a dos personas causadas de allanar una casa al Sur de Mérida con tres niñas dentro

Como parte del operativo también se utilizó un dron para efectuar una revisión aérea y ampliar la cobertura de búsqueda, particularmente en áreas de difícil acceso o visibilidad limitada desde tierra.

Las labores continuarán extendiéndose hacia nuevas áreas, en coordinación con los familiares de Tolentino Chávez, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Noticia Destacada Polémica en Chemax: Funcionario del Ayuntamiento es acusado de atropellar a un comerciante

Las autoridades mantienen los esfuerzos conjuntos con el objetivo de lograr la localización del señor Tolentino Chávez, mientras las acciones de búsqueda se amplían hacia otros puntos de la región.