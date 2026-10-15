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Hermanos denuncian presunto fraude en la compraventa de terrenos en Hunucmá

Once ejidatarios de Hunucmá reclaman un presunto adeudo de cuatro millones de pesos por la compraventa de terrenos.

Por José López

15 de oct de 2026

1 min

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Los hermanos Valentín y Bernardo Chuc Martín aseguran que los compradores no han liquidado el pago
Los hermanos Valentín y Bernardo Chuc Martín aseguran que los compradores no han liquidado el pago / José López

Los hermanos Valentín y Bernardo Chuc Martín, integrantes del grupo siete del ejido de Hunucmá, denunciaron un presunto fraude relacionado con la compraventa de terrenos, debido a que, según señalaron, los compradores no han liquidado las cantidades acordadas.

Los afectados manifestaron que hasta la fecha únicamente han recibido evasivas para no cumplir con los compromisos establecidos en la operación de compraventa de tierras.

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Explicaron que aceptaron firmar recibos por cantidades superiores a las que originalmente habían pactado, situación que les fue planteada por Edilberto Canul, representante del grupo 7 del ejido de Hunucmá.

De acuerdo con los denunciantes, el precio acordado era de 480 mil pesos por hectárea; sin embargo, se les indicó que debían firmar documentos por 600 mil pesos, debido a que la diferencia correspondería a una comisión para el representante.

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Los hermanos señalaron que aceptaron dichas condiciones, pero aseguraron que, pese a ello, hasta el momento no se ha cubierto el saldo pendiente de la operación. Acusaron a Edilberto Canul de darles largas y negarse a sostener una reunión para aclarar la situación.

Indicaron que son 11 los ejidatarios que participaron en la venta de terrenos y que, de acuerdo con sus cálculos, el adeudo acumulado ascendería a unos cuatro millones de pesos por las tierras.

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