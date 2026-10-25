SEP confirma megapuente de cuatro días para el final del mes de octubre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que habrá un megapuente de cuatro días, suspendiendo las actividades escolares en las aulas para todos los estudiantes de nivel básico en todo el país; esto se tiene contemplado dentro del calendario compartido por la misma secretaría.

De acuerdo a lo señalado dentro del calendario compartido por las autoridades escolares, la suspensión de labores en las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria de todo el país; se debe a la realización de una jornada para los docentes y festividades importantes a nivel nacional.

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¿Por qué habrá megapuente de cuatro días?

La interrupción de clases no se debe a las festividades de Halloween, sino a la realización de la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) programada en el calendario oficial. Durante esta jornada, docentes y directivos se reúnen para evaluar avances académicos, coordinar estrategias escolares y planear métodos de enseñanza.

La suspensión del 30 de octubre se enlazará con las festividades tradicionales del Día de Muertos, dando lugar a un megapuente de cuatro días consecutivos de descanso para la comunidad estudiantil. La suspensión comenzará el viernes 30 de octubre y los estudiantes volverán a clases el martes 3 de noviembre.

SEP confirma megapuente de 4 días en su calendario. / SEP.

El viernes 30 de octubre tendrá lugar el CTE, teniendo sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre el descanso habitual; sin embargo, el lunes 2 de noviembre habrá suspensión de labores docentes por la conmemoración del Día de Muertos. De esta manera los estudiantes de nivel básico tendrán cuatro días de descanso.

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