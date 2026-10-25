Captan a dos sujetos robando las llantas de una motocicleta en Chetumal

Una motocicleta que permanecía estacionada afuera de un establecimiento comercial en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, fue despojada de sus llantas por dos sujetos, de acuerdo con el reporte difundido por familiares de la propietaria. El hecho se registró en el estacionamiento de Plaza del Sol sobre avenida Maxuxac.

El robo habría ocurrido alrededor de las 12 de la noche, cuando el vehículo de dos ruedas se encontraba aparcado en el exterior de la plaza comercial. Al regresar por la unidad, la dueña la habría encontrado inmovilizada y sin las llantas, por lo que dio aviso a sus allegados y a las autoridades sobre lo sucedido.

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De acuerdo con la información proporcionada, los presuntos responsables serían dos hombres que aprovecharon las horas de la noche para actuar sobre la motocicleta.

La agraviada afirmó que es una pérdida económica importante ya que utiliza la motocicleta como medio de transporte cotidiano, pues además del costo de las piezas sustraídas, deben cubrir los gastos de reposición y el traslado de la unidad para su reparación.

Las imágenes del robo fueron difundidas para tratar de identificar a los presuntos responsables / Redes sociales

Se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado y se difundieron imágenes de las cámaras de videovigilancia del estacionamiento que captaron el momento del despojo.

La comunidad ha sido convocada a compartir el reporte en redes sociales con la finalidad de que la información llegue a más personas y se obtengan elementos que permitan dar con los involucrados.

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Las autoridades ministeriales han iniciado las indagatorias para identificar a los responsables y en su momento se aplique la detención, con base en las prueba de tipo penal que se les puedan ser atribuidas.

Hasta el momento, las imágenes muestran a do sujetos que incluso intentan manipular cámaras para no ser captados, ambos se movilizaban en motocicletas.