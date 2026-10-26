La Granja VIP: A quién dejó como nominado Azalia con su Legado

Las cosas están cada día más tensas en La Granja VIP, donde nadie se queda callado y todos quieren que sus ideas se respeten, lo que ha ocasionado que las estrategias y rivalidades cada día toman más fuerza dentro del polémico reality.

El día de ayer, Azalia se convirtió en la última eliminada, mientras que entre los granjeros que se quedaron hubo varias diferencias que fueron subiendo un poco de tono, mientras que las estrategias de los dos bandos van tomando forma.

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¿Quién va a ser el primer nominado de la semana?

Tras la salida de Azalia, la influencer dejó un legado, es decir que ella decidió el nombre del primer nominado de la semana, lo que puede cambiar por completo las reglas del juego y la estrategia de la semana en La Granja VIP.

Los seguidores del programa, han afirmado en redes sociales que los nombres de Julio Camejo y Rafa Mercadante, podrían estar en su legado, esto por las rivalidades que llegaron a tener en los últimos días en que Azalia estuvo dentro del reality.

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¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todos los detalles de La Granja VIP, los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, la cita es en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, donde vas a conocer al próximo nominado.

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