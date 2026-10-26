Gobierno de Jalisco invierte 100 mdp en saneamiento de presa Las Pintas.

El Gobierno del Estado de Jalisco informó que ha destinado una bolsa extraordinaria de 100 millones de pesos para intensificar las obras de saneamiento y desazolve en la presa Las Pintas, así como para la rehabilitación de colectores sanitarios clave en su área de influencia.

A pesar de la gran inversión que se ha destinado por parte de las autoridades estatales a la limpieza de la presa, la Comisión Estatal del Agua (CEA) reconoció que el progreso alcanzado hasta la fecha sigue siendo de carácter marginal. La dependencia reconoció que es complicada la posibilidad de cumplir la petición del Gobernador.

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¿Qué se sabe del proyecto y obras en marcha para limpiar la presa?

Las labores tienen como objetivo estratégico detener el vertido de aguas negras y mejorar la calidad del recurso hídrico en el Sistema Antiguo de Abastecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara. Entre las acciones contempladas en el plan de intervención destacan: desazolve y limpieza, rehabilitación de colectores sanitarios y canalización a tratamiento.

Luis Barboza Niño, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), dio a conocer este lunes 26 de octubre que, a pesar de haber implementado esquemas de trabajo continuo las 24 horas del día con una flotilla de 31 camiones de volteo, el porcentaje de avance se ubica por debajo del 5%.

"El porcentaje de avance es marginal. Deberíamos ir en el 5%. Para que se den una idea, nosotros traemos 31 volteos día y noche; arrancamos el miércoles los trabajos y a partir del jueves se abrió el turno de 24 horas. Vamos por ahí un poquito menos del 5 por ciento", detalló el funcionario.

Ante la dificultad técnica de concluir los trabajos en diciembre, las autoridades prevén solicitar recursos económicos adicionales para duplicar la maquinaria y el número de camiones de transporte en sitio, buscando reabrir el suministro desde el sistema antiguo a mediados o finales de diciembre.

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