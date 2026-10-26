Alcalde de José María Morelos asegura que no dejará su cargo para buscar coordinación de Morena

Luego de que la mañana de este lunes, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto anunciará la separación de su cargo en el Ayuntamiento, para continuar con sus aspiraciones políticas.

La tarde de este mismo lunes, el alcalde de José María Morelos, Erick Borges Yam dio a conocer que él no se separa de su cargo porque no está dentro de sus planes inmediatos hacerlo.

Dijo que su prioridad por ahora es "servir a José María Morelos". Sobre esta cuestión Luis Arjona May, presidente del Comité municipal de MORENA, dijo que es ver que quede en la presidencia algunos de sus alfiles, ya sea Santiago Martín o Geyli Sagrario.

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Dijo, a él no le conviene que lleguen ni Rosana Romero, ni Luis Carrillo, porque son contrarios a sus intereses, además, agregó: “esos empresarios tienen dinero y el respaldo de la clase política muy identificada con el PRI (Partido Revolucionario Institucional)”.

Sin embargo, refirió que puede que de repente también se vaya, pero es difícil, porque para él lo más importante en el proceso electoral que viene es que quede alguien a fin a él para "tapar muchos baches" qué van a quedar, señaló.