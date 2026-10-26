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Jorge Emmanuel lleva casi cuatro meses desaparecido en Campeche; piden ayuda para localizarlo

La Fiscalía de Campeche busca a Jorge Emmanuel Beltruy Catzin, de 28 años, visto por última vez el 28 de junio; sus cicatrices y tatuajes podrían ayudar a identificarlo.

Por Redacción Por Esto!

26 de oct de 2026

1 min

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La FGECAM emitió una ficha de búsqueda para localizar a Jorge Emmanuel Beltruy Catzin de 28 años.
La FGECAM emitió una ficha de búsqueda para localizar a Jorge Emmanuel Beltruy Catzin de 28 años. / Especial

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Jorge Emmanuel Beltruy Catzin, de 28 años, quien fue visto por última vez el pasado 28 de junio de 2026 en San Francisco de Campeche. Desde entonces, se desconoce su paradero, por lo que las autoridades difundieron su fotografía y características físicas para facilitar su identificación.

La FGECAM activó una alerta de búsqueda para localizar al menor Ángel Leonel Villarreal Cruz.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda, el joven es de complexión media, tez morena clara, rostro ovalado, ojos cafés y cabello castaño, corto y lacio. Entre sus señas particulares destacan una cicatriz en el lado derecho del abdomen y otra en el hombro derecho, características que podrían ayudar a reconocerlo.

Jorge Emmanuel también tiene varios tatuajes que pueden facilitar su localización, entre ellos una rosa roja y verde en la muñeca izquierda, una corona en uno de los dedos de la mano, una pluma en el tobillo y una imagen de cartas de naipes en una de sus piernas. La Fiscalía no proporcionó mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue visto por última vez ni sobre la ropa que llevaba puesta.

Autoridades estatales difundieron su fotografía para solicitar la colaboración de la ciudadanía.
Autoridades estatales difundieron su fotografía para solicitar la colaboración de la ciudadanía. / Especial

A casi cuatro meses de su desaparición, las autoridades mantienen la solicitud de colaboración para obtener información que permita conocer su paradero. Cualquier persona que tenga datos sobre su ubicación puede comunicarse al teléfono (981) 81-1-94-00, habilitado por la Fiscalía General del Estado de Campeche.

JGH

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