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Campaña de vacunación en Cuncunul protege a 80 animales de compañía contra la rabia

Un total de 80 mascotas fueron vacunadas en Cuncunul dentro del marco del Día Mundial contra la Rabia. Anuncian que las brigadas de salud llevarán la campaña a las comisarías.

Víctor Ku

Por Víctor Ku

3 de oct de 2026

1 min

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La jornada de salud animal se realizó en el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial contra la Rabia.
La jornada de salud animal se realizó en el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial contra la Rabia. / Por Esto!

Un total de 80 perros y gatos fueron vacunados durante la Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, realizada en esta cabecera municipal como parte de las acciones con motivo del Día Mundial contra la Rabia.

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La jornada se llevó a cabo en coordinación con el Centro de Salud de la comunidad, la Jurisdicción Sanitaria Número 2 y la Dirección de Salud Municipal, con el objetivo de acercar el servicio a las familias y contribuir a la protección de los animales de compañía.

Durante la actividad se aplicaron primeras y segundas dosis a perros y gatos, así como vacunas a mascotas que no habían recibido este biológico durante 2026. Personal encargado del módulo señaló que mantener completo el esquema de vacunación permite reducir el riesgo de que los animales contraigan y transmitan la rabia.

La aplicación de las dosis también representó una medida de protección para los propietarios y demás habitantes, debido a que la rabia es una enfermedad que puede transmitirse de los animales infectados a las personas.

Los responsables de la campaña informaron que próximamente se darán a conocer las fechas en que las brigadas acudirán a las diferentes comisarías del municipio, con la finalidad de que más familias tengan acceso a este servicio.

Ante ello, exhortaron a los propietarios de perros y gatos a mantenerse atentos a los avisos oficiales y acudir con sus mascotas en las próximas jornadas para que reciban la dosis correspondiente y permanezcan protegidas contra esta enfermedad.

JGH

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