Campaña de vacunación en Cuncunul protege a 80 animales de compañía contra la rabia

Un total de 80 perros y gatos fueron vacunados durante la Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, realizada en esta cabecera municipal como parte de las acciones con motivo del Día Mundial contra la Rabia.

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La jornada se llevó a cabo en coordinación con el Centro de Salud de la comunidad, la Jurisdicción Sanitaria Número 2 y la Dirección de Salud Municipal, con el objetivo de acercar el servicio a las familias y contribuir a la protección de los animales de compañía.

Durante la actividad se aplicaron primeras y segundas dosis a perros y gatos, así como vacunas a mascotas que no habían recibido este biológico durante 2026. Personal encargado del módulo señaló que mantener completo el esquema de vacunación permite reducir el riesgo de que los animales contraigan y transmitan la rabia.

La aplicación de las dosis también representó una medida de protección para los propietarios y demás habitantes, debido a que la rabia es una enfermedad que puede transmitirse de los animales infectados a las personas.

Los responsables de la campaña informaron que próximamente se darán a conocer las fechas en que las brigadas acudirán a las diferentes comisarías del municipio, con la finalidad de que más familias tengan acceso a este servicio.

Ante ello, exhortaron a los propietarios de perros y gatos a mantenerse atentos a los avisos oficiales y acudir con sus mascotas en las próximas jornadas para que reciban la dosis correspondiente y permanezcan protegidas contra esta enfermedad.

JGH