Yucatán registra un boom de matrimonios igualitarios; aumentan 166% en un año

Los matrimonios entre personas del mismo sexo casi se triplicaron en Yucatán durante el 2025, al pasar de 21 a 56 uniones registradas en apenas un año, el mayor número reportado en el periodo de ocho años incluido en las estadísticas consultadas.

El incremento fue de 166.67% respecto del 2024, muy por encima de la evolución nacional, donde este tipo de matrimonios pasó de 6 mil 312 a 6 mil 481, un crecimiento aproximado de 2.68%.

Los datos forman parte de la Estadística de Matrimonios (EMAT) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En Yucatán se registraron 36 matrimonios entre mujeres y 20 entre hombres, para un total de 56. El salto resulta particularmente visible frente al año anterior.

Noticia Destacada Una persona muere por diabetes cada nueve horas en Yucatán; suman 441 decesos en tres meses y en su mayoría son mujeres

En el 2024, el estado había contabilizado sólo 21 matrimonios entre personas del mismo sexo: 17 entre mujeres y cuatro entre hombres. Un año antes, en el 2023, se habían registrado 38, por lo que la cifra del 2025 también supera en 47.4% aquel nivel.

Mayor registro del periodo

El documento analizado reúne ocho años de información y contabiliza 144 matrimonios igualitarios en Yucatán durante ese lapso.

La distribución muestra 24 en el 2018, cinco en el 2019, ninguno entre el 2020 y el 2022, 38 en el 2023, 21 en el 2024 y 56 durante el 2025. Esto significa que casi cuatro de cada 10 matrimonios igualitarios contabilizados en esos ocho años ocurrieron únicamente en el 2025.

El crecimiento local contrasta con la tendencia nacional.En todo México se celebraron 491 mil 640 matrimonios durante el 2025, 1% más que el año anterior. De ese total, 6 mil 481 correspondieron a parejas del mismo sexo: 3 mil 978 entre mujeres y 2 mil 503 entre hombres. Las uniones igualitarias representaron así alrededor de 1.3% del total nacional.

Yucatán, séptimo en tasa general

Más allá de los matrimonios igualitarios, Yucatán registró una tasa general de 6.6 matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más, con lo que se colocó en el séptimo sitio nacional, de acuerdo con la información incluida en la EMAT.

Quintana Roo encabezó el país con una tasa de 8.6, mientras Campeche registró siete.En números absolutos de matrimonios entre personas de distinto sexo, Yucatán contabilizó 11 mil 238, Quintana Roo 11 mil 486 y Campeche cuatro mil 455.

Noticia Destacada Joven de 15 años pierde la vida tras caer en una fosa séptica en Progreso

Cambio legal reciente

El crecimiento ocurre pocos años después de que Yucatán modificara su legislación para reconocer plenamente estas uniones.

En septiembre del 2021 entró en vigor la reforma constitucional estatal en materia de matrimonio igualitario. Posteriormente, el Congreso aprobó en marzo del 2022 las modificaciones al Código de Familia y a la Ley del Registro Civil para armonizar la legislación secundaria.

En la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, el matrimonio igualitario fue aprobado el 21 de diciembre del 2009. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó su constitucionalidad el 16 de agosto de 2010.

Quintana Roo permitió los matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2012, sin necesidad de una reforma específica que lo autorizara, porque su Código Civil no establecía el sexo de los contrayentes como requisito. La fecha fue el 3 de mayo de 2012