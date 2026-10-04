Joven de 15 años pierde la vida tras caer en una fosa séptica en Progreso

Una jornada laboral terminó en tragedia, la madrugada de ayer, en el puerto de Progreso, donde un joven trabajador perdió la vida al caer a una fosa séptica cuando cumplía con labores relacionadas con el manejo de aguas residuales.

Dos de sus compañeros también resultaron intoxicados al intentar auxiliarlo. Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en la calle 33 entre 50 y 52 de la colonia Revolución, donde la víctima, identificado con las iniciales V.D.A.P., de 15 años de edad, empleado de una empresa dedicada al transporte de aguas residuales.

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Según los primeros reportes, durante las labores fue abierta la tapa de una fosa séptica y, al parecer, el trabajador quedó expuesto a los gases gases acumulados en el interior, los inhaló, lo que ocasionó que perdiera el conocimiento y luego cayera dentro de la perforación.

Ante la emergencia, se solicitó el apoyo de los equipos de emergencia, paramédicos acudieron al sitio y efectuaron las maniobras correspondientes para intentar rescatar y atender al trabajador; sin embargo, al revisarlo confirmaron que no contaba con signos vitales.

La situación también puso en riesgo a otros dos trabajadores, quienes ingresaron o se aproximaron para tratar de auxiliar a su compañero y terminaron intoxicados por los gases.

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Fueron identificados con las iniciales J.M., de 29 años de edad y R.C., de 30, quienes después de ser atendidos por los socorristas pata posteriormente trasladarlos a un hospital para recibir atención médica, pero se desconoce su estado de salud. Elementos de la Policía Municipal de Progreso y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio y delimitaron el área, mientras se llevaban las diligencias correspondientes.

Representantes de la Fiscalía General del Estado tomaron iniciaron las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Preliminarmente se presume que la inhalación de gases acumulados en la fosa causaron que el joven perdiera el conocimiento y su posterior caída, aunque serán los peritajes correspondientes los que determinen las causas exactas del fallecimiento.