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Joaquín Díaz Mena encabeza conferencia desde el Palacio de Gobierno; sigue la transmisión EN VIVO

El gobernador Joaquín Díaz Mena ofrece este miércoles 24 de junio una conferencia matutina.

Por Redacción Por Esto!

24 de jun de 2026

1 min

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Joaquín Díaz Mena encabeza conferencia desde Palacio de Gobierno
Joaquín Díaz Mena encabeza conferencia desde Palacio de Gobierno / Especial

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabeza este miércoles una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, donde presenta información sobre las acciones, avances y temas relevantes de su administración estatal.

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El mandatario estatal mantiene este ejercicio de comunicación para informar a la ciudadanía sobre asuntos de interés público.

La transmisión se realiza en vivo a través de los canales oficiales y espacios digitales que dan seguimiento a las actividades del Gobierno de Yucatán.

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Sigue aquí la conferencia de Joaquín Díaz Mena para conocer los anuncios y detalles que se den a conocer durante el mensaje.

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