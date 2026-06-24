Joaquín Díaz Mena encabeza conferencia desde el Palacio de Gobierno; sigue la transmisión EN VIVO

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabeza este miércoles una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, donde presenta información sobre las acciones, avances y temas relevantes de su administración estatal.

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El mandatario estatal mantiene este ejercicio de comunicación para informar a la ciudadanía sobre asuntos de interés público.

La transmisión se realiza en vivo a través de los canales oficiales y espacios digitales que dan seguimiento a las actividades del Gobierno de Yucatán.

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Sigue aquí la conferencia de Joaquín Díaz Mena para conocer los anuncios y detalles que se den a conocer durante el mensaje.